Vụ Eberechi Eze: Arsenal và nghệ thuật “cướp” chuyển nhượng thầm lặng

Làn sóng chuyển nhượng mùa hè luôn ẩn chứa những bất ngờ, nhưng hiếm có vụ nào gây sốc và đầy kịch tính như hành trình của Eberechi Eze đến với Arsenal. Trên bề mặt, nó giống như một vụ “cướp” điển hình, nơi Pháo thủ lao vào tại phút chót và giật dây chuyền từ tay đối thủ truyền kiếp Tottenham. Nhưng sự thật ẩn sau đó là một câu chuyện về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự bí mật tuyệt đối và lợi thế của một giấc mơ ấp ủ từ lâu.

Bức màn khói hoàn hảo

Khi tin đồn về việc Tottenham đàm phán với Crystal Palace cho Eze trở nên rầm rộ, Arsenal dường như hoàn toàn im lặng. Các nguồn tin từ phía Arsenal liên tục hạ thấp sự quan tâm, nhấn mạnh ưu tiên bán bớt cầu thủ và tìm kiếm một tiền vệ cánh trái. Đó là một chiến thuật gây nhiễu thông minh. Trong khi cả thế giới bóng đá dõi theo cuộc mặc cả kéo dài và đầy mệt mỏi giữa Chủ tịch Daniel Levy của Spurs và Chủ tịch Steve Parish của Palace, thì ban lãnh đạo Arsenal đã âm thầm hoàn tất những nền tảng cơ bản của thỏa thuận từ… sáng Chủ nhật, ngày 10 tháng 8.

Họ giữ kín điều này trong gần mười ngày, một kỳ tích trong kỷ nguyên mà mọi tin tức dường như đều bị rò rỉ. Sự im lặng này khiến cho cú “ra đòn” vào sáng thứ Tư trở nên chấn động hơn bao giờ hết. Nó không phải là một phản ứng vội vàng, mà là sự triển khai có chủ đích của một kế hoạch đã được vạch sẵn.

Cuộc chiến phía sau hậu trường ở Tottenham

Trong khi Arsenal im lặng, Tottenham lại vật lộn. Các cuộc đàm phán của họ với Palace được mô tả là “vừa gần hoàn tất, vừa liên tục trên bờ vực sụp đổ”. Mỗi vấn đề như điều khoản bổ sung hay số tiền trả trước được giải quyết, thì một vấn đề khác lại nảy sinh. Sự chậm trễ này, với góc nhìn từ sau sự kiện, khiến nhiều người ở Tottenham tin rằng Palace đang cố tình trì hoãn. Họ biết về sự quan tâm của Arsenal và đang chờ đợi họ quay lại bàn đàm phán để tạo ra một cuộc đấu giá, đẩy giá trị của Eze lên cao nhất có thể.

Đến cuối tuần, mọi chuyện với Arsenal trông có vẻ xa vời đến mức chính Eze cũng nghĩ rằng giấc mơ của mình đã tan vỡ. Anh thậm chí đã chấp nhận và bắt đầu háo hức với việc chuyển đến Tottenham, một câu lạc bộ lớn dù không phải là lựa chọn trái tim.

Yếu tố then chốt: mối quan hệ và cơ hội

Hai yếu tố then chốt giúp Arsenal hoàn tất thương vụ. Thứ nhất là mối quan hệ làm việc chặt chẽ giữa Phó chủ tịch điều hành Arsenal Tim Lewis và Chủ tịch Steve Parish. Mối quan hệ này, được vun đắp qua những trao đổi thường xuyên, giúp các cuộc đàm phán diễn ra nhanh chóng và hiệu quả vào những giờ cuối, nhất là khi họ đã có sẵn khung thỏa thuận từ trước.

Thứ hai, và quan trọng hơn, là nguyện vọng của chính cầu thủ. Đối với Eze, Arsenal không chỉ là một câu lạc bộ mạnh hơn với cơ hội vô địch cao hơn, mà còn là giấc mơ từ thuở nhỏ. Từng tập luyện tại học viện Arsenal cho đến năm 13 tuổi, mối liên hệ của anh với câu lạc bộ là rất sâu sắc. Một minh chứng rõ ràng: trong bài đăng ăn mừng danh hiệu Cúp FA với Palace, anh đã chọn hình ảnh huyền thoại Ian Wright của Arsenal làm bức ảnh cuối cùng.

Kết cục: một bước chuyển mang tính bước ngoặt

Vụ chuyển nhượng này là một cú đấm đối với Tottenham và Daniel Levy. Đây là lần thứ hai trong mùa hè họ để vuột mất một mục tiêu lớn ở phút chót (sau Morgan Gibbs-White), làm dấy lên làn sóng chỉ trích mới từ người hâm mộ. Ngược lại, đối với Arsenal, đây là một tuyên bố mạnh mẽ. Họ không chỉ giành chiến thắng trong trận derby trên bàn đàm phán, mà còn bổ sung một tài năng có khả năng thay đổi cục diện trận đấu, một yếu tố mà nhiều người cho rằng họ còn thiếu so với các đối thủ cạnh tranh chức vô địch.

Để vượt mặt Tottenham, Arsenal đã chi ra số tiền lớn hơn so với thỏa thuận ban đầu: 60 triệu bảng cộng thêm 7,5 triệu bảng phụ phí, gần sát với điều khoản giải phóng của Eze (hết hạn vào thứ Năm). Con số này cao hơn đề nghị cuối cùng của Spurs, cho thấy sự quyết tâm của Pháo thủ. Ngoài ra, Arsenal còn có lợi thế khi sẵn sàng nhượng lại những cầu thủ như Jakub Kiwior, người có thể lấp vào vị trí trung vệ mà Palace đang cần. Dù vậy, bất kỳ thương vụ nào liên quan đến Kiwior sẽ được xử lý riêng biệt.

Với Crystal Palace, chủ tịch Parish đã chơi một ván bài xuất sắc, tối đa hóa lợi nhuận từ việc bán đi một trong những huyền thoại của CLB. Eze, người vừa mang về danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử Palace tại FA Cup, để lại di sản lớn. Queens Park Rangers, đội bóng cũ của Eze, cũng hưởng lợi khi nhận 15% giá trị chuyển nhượng, giúp họ có ngân sách lớn nhất trong nhiều năm.

Thương vụ Eze không chỉ là chiến thắng về mặt chuyên môn mà còn là tuyên ngôn của Arsenal trong cuộc đua vô địch. So với các thương vụ của Liverpool và Manchester City, Pháo thủ bị đánh giá thiếu đi một nhân tố thay đổi cuộc chơi. Eze, với 11 bàn và 6 kiến tạo mùa trước, chính là câu trả lời. Sự đa năng của anh – có thể chơi tiền vệ công hoặc chạy cánh trái – mang đến sự linh hoạt mà HLV Mikel Arteta cần để hoàn thiện lối chơi kiểm soát bóng.

Hơn nữa, việc vượt mặt Tottenham mang lại lợi thế tâm lý to lớn. Eze, người từng là cơn ác mộng của Spurs trong màu áo Palace, giờ sẽ trở thành vũ khí mới của Arsenal trong các trận derby Bắc London. Dù chưa thể ra sân trước Leeds United vào thứ Bảy (23h30 giờ VN), sự xuất hiện của Eze hứa hẹn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh với Bukayo Saka, Gabriel Martinelli và Mikel Merino, giúp Arsenal mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến với Liverpool và Man City.

HỒ VIỆT