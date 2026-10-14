VTV Bình Điền Long An vào cuộc đua không Thanh Thúy

Thiếu chủ công Trần Thị Thanh Thúy ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026, VTV Bình Điền Long An phải tìm lời giải cho bài toán lực lượng trong cuộc đua bảo vệ danh hiệu. Trận ra quân gặp VietinBank ngày 14-10 sẽ phần nào trả lời câu hỏi khó của bóng miền Tây.

Thanh Thúy vắng mặt trong đội hình VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khoảng trống từ Thanh Thúy

Việc Trần Thị Thanh Thúy không góp mặt ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 đã được dự báo, bởi chủ công cao 1,93m đang thi đấu tại Nhật Bản. Dù vậy, sự vắng mặt của một trong những tay đập xuất sắc nhất bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn là tổn thất đáng kể đối với VTV Bình Điền Long An.

Trong nhiều năm, Thanh Thúy giữ vai trò chủ lực trên hàng công, thường xuyên được tin tưởng ở những thời điểm khó khăn. Khả năng tấn công cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế giúp cô tạo ra khác biệt, đặc biệt trong các pha bóng quyết định. Thiếu một cầu thủ như vậy, đội bóng miền Tây phải chia sẻ trách nhiệm ghi điểm cho nhiều vị trí, thay vì trông chờ vào một mũi đánh nổi bật.

Ngay ngày khai màn 14-10, VTV Bình Điền Long An sẽ gặp Ngân hàng Công Thương (VietinBank) lúc 17 giờ tại Vĩnh Long. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành đội hình trước khi bước vào những cuộc đối đầu khó khăn hơn.

Dù không thuộc nhóm ứng viên hàng đầu, VietinBank vẫn là đối thủ mà nhà đương kim vô địch cần thận trọng. Trận ra quân thường tiềm ẩn nhiều khó khăn khi các cầu thủ chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất. Vì vậy, một chiến thắng thuận lợi sẽ giúp VTV Bình Điền Long An giải tỏa áp lực, tạo tâm lý tích cực cho chặng đường tiếp theo.

Chờ bản lĩnh nhà vô địch

Thực tế, VTV Bình Điền Long An từng nhiều lần thi đấu thiếu Thanh Thúy khi chủ công này thực hiện nhiệm vụ đội tuyển hoặc khoác áo các CLB nước ngoài. Những trải nghiệm đó giúp đội bóng có sự chủ động nhất định trong việc điều chỉnh nhân sự và tổ chức lối chơi.

VTV Bình Điền Long An sẽ gặp VietinBank ở trận ra quân ngày 14-10. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, thử thách lần này không hề nhỏ. Hóa chất Đức Giang, Ninh Bình, Hà Nội Tasco Auto hay Binh chủng Thông tin đều là những đối thủ đáng gờm, có khả năng tạo ra khác biệt bằng chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu.

Để duy trì sức cạnh tranh, VTV Bình Điền Long An cần phát huy sự gắn kết tập thể, giữ ổn định trong khâu phòng ngự và hạn chế những thời điểm mất điểm liên tiếp. Bên cạnh đó, việc phân phối thể lực, sử dụng nhân sự hợp lý cũng đóng vai trò quan trọng khi các trận đấu diễn ra với mật độ tương đối dày.

Nhìn ở khía cạnh khác, sự vắng mặt của Thanh Thúy mở ra cơ hội để những cầu thủ khác khẳng định năng lực. Đây là dịp để ban huấn luyện đánh giá chiều sâu đội hình, đồng thời xây dựng thêm những phương án nhân sự cho tương lai.

Giành chức vô địch đã khó, bảo vệ danh hiệu trong hoàn cảnh lực lượng thiếu hụt càng đòi hỏi bản lĩnh. Với VTV Bình Điền Long An, giai đoạn 2 năm nay là thước đo khả năng duy trì sức mạnh của một đội bóng giàu truyền thống. Cuộc đối đầu với VietinBank chính là bước khởi đầu cho hành trình ấy.

Lịch thi đấu của VTV Bình Điền Long An Tại giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 ở Vĩnh Long, VTV Bình Điền Long An gặp VietinBank lúc 17 giờ ngày 14-10, trước khi lần lượt đối đầu Xi măng Long Sơn Thanh Hóa (15-10), Geleximco Hưng Yên (17-10), Hóa chất Đức Giang Lào Cai (18-10), LPBank Ninh Bình (19-10), Hà Nội Tasco Auto (21-10) và Binh chủng Thông tin (22-10).

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