Vòng loại U23 châu Á 2026, Việt Nam - Singapore (19 giờ ngày 6-9): Quyết thắng, xây chắc ngôi đầu

Đội chủ nhà U23 Việt Nam vừa có trận ra quân thuận lợi khi thắng U23 Bangladesh 2-0, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa có 3 điểm, vừa bảo toàn lực lượng để tính chuyện đường dài, nhất là ở cuộc so tài với U23 Singapore vào tối nay.

Những tính toán của HLV Kim Sang-sik là hợp lý khi Bangladesh không phải là đối thủ của đội chủ nhà. Thế nên Quốc Việt, Văn Khang, Thái Sơn, Viktor Lê... không ra sân ở đội hình xuất phát, mà chỉ xuất hiện sau đó như để làm nóng cho những trận tiếp theo. Điều quan trọng là đã giành được 3 điểm và kỷ luật chiến thuật được duy trì xuyên suốt trận đấu. Các cầu thủ Việt Nam thi đấu tập trung đến những phút cuối cùng.

Niềm vui chiến thắng của đội U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh. Ảnh: MINH HOÀNG

Gặp Singapore, độ khó sẽ tăng dần khi đội bóng này có chất lượng cao hơn so với Bangladesh. Bóng đá trẻ Singapore cũng quyết khẳng định mình ở giải lần này nhằm ghi điểm với Hội đồng Olympic Singapore khi tổ chức này đã quyết định không cử đội U22 Singapore tham dự môn bóng đá tại SEA Games 33. Một kết quả tốt ở vòng loại U23 châu Á 2026 có thể là cơ hội cho các cầu thủ trẻ của đảo quốc Sư tử tìm hy vọng vào giờ chót.

Ở trận ra quân, Singapore để thua 1-2 trước Yemen, đối thủ được đánh giá cao ở bảng C. Trước đó, các cầu thủ trẻ Singapore đã thắng Malaysia 1-0 và hòa Philippines 0-0 ở loạt trận giao hữu nên sự thận trọng của HLV Kim Sang-sik hẳn không thừa.

Dù vậy, so lực lượng, các cầu thủ Việt Nam vẫn trội hơn, nhất là khi HLV Kim Sang-sik chưa để lộ đội hình mạnh nhất. Ngoài Đình Bắc được xem như ngòi nổ trong các đợt tấn công của U23 Việt Nam ở trận ra quân, ông còn những tiền vệ công Văn Khang, Thái Sơn, Viktor Lê... để làm phong phú các miếng tấn công. Dĩ nhiên, đội chủ nhà nên lưu ý hàng phòng ngự khi các chân sút Singapore rất mạnh ở những pha bóng dài và không chiến. Điều đó dễ hạn chế khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công của hậu vệ Lý Đức.

Nếu thắng trận này, đội chủ nhà sẽ tiến một bước dài đến vòng chung kết, nên Đình Bắc và đồng đội sẽ hướng đến trận thắng cách biệt để chiếm ưu thế trước Yemen ở trận đấu cuối, mang tính chất tranh đầu bảng. Theo điều lệ giải, 11 đội dẫn đầu các bảng và 4/11 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết cùng đội chủ nhà Saudi Arabia.

Chia sẻ trước trận đấu, tiền đạo Ngọc Mỹ cho biết anh cùng đồng đội sẽ quyết tâm cao nhất: “Chúng tôi coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui tới người hâm mộ”.

QUỐC CƯỜNG