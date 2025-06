Vòng loại Asian Cup 2027: Phải theo kịp “dòng chảy” của bóng đá khu vực

Chuyên gia bóng đá ĐOÀN MINH XƯƠNG: Malaysia thực sự đã “lột xác”

Trận này chúng ta không chỉ yếu về lực mà còn kém may mắn vì sớm tổn thất khi Thành Chung dính chấn thương phải rời sân, đã ảnh hưởng đến cấu trúc của hệ thống phòng ngự. Cùng với đó, ông Kim đã không có được mũi nhọn mạnh mẽ trên hàng công với khả năng độc lập tác chiến nhằm quấy rối hàng thủ đối phương. Thế nên ông đã chọn giải pháp an toàn là tập trung số đông tranh chấp ở khu vực giữa sân, “trận địa” chính ở cuộc so tài này, nhưng thực tế là chỉ cầm cự được hiệp đầu.

Tuấn Hải (10) nỗ lực đi bóng trước sự đeo bám của cầu thủ phòng ngự Malaysia. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Với Malaysia, họ đã thể hiện sự “lột xác” quá mạnh mẽ. Đã lường trước đội tuyển nước này sẽ đổi thay về chất, nhưng tôi rất bất ngờ về sự toàn diện như vậy. Họ rút ra những kinh nghiệm qua các đợt nhập tịch cầu thủ trước đây cùng với mô hình từ Indonesia để tạo ra một Malaysia đầy sức mạnh và trẻ trung.

Thua trận lượt đi, cơ hội tranh vé đi Asian Cup 2027 khá hẹp với đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là lúc để chúng ta có những đánh giá thật chu đáo để tiếp tục cuộc tranh chấp trong thời gian tới, trong đó có mục tiêu bảo vệ ngôi số 1 Đông Nam Á đầy khó khăn. Đó là việc chuẩn bị tốt về con người, V-League đã không còn tính cạnh tranh cân bằng giữa cầu thủ trong nước và ngoại binh, đó là thực tế ở chính các CLB hiện nay. Phương án sử dụng cầu thủ nhập tịch cũng cần được tính đến, nhưng chỉ mang tính đối phó. Sự phát triển ổn định của các CLB trong nước mới là nền tảng vững chắc cho nền bóng đá.

Bình luận viên NGÔ QUANG TÙNG: Con đường của bóng đá Việt Nam sẽ hết sức chông gai

Malaysia đã có sự tăng cường mạnh mẽ trước trận đấu này, nhưng thua với tỷ số cách biệt và kể cả cách thua là khá bất ngờ, rõ ràng là chúng ta chưa hình dung hết sức mạnh của đối phương. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi hy vọng là đội sẽ tạo được thế trận chắc chắn cùng với sức mạnh về tinh thần sẽ phần nào lấp được khoảng trống từ sự thiếu hụt lực lượng, để từ đó cố gắng giữ chân đối thủ ít ra là một kết quả hòa.

Nhưng diễn biến trên sân rõ ràng chúng ta đã yếu thế ngay từ đầu trận, ở vào hiệp 1 khi đang có tỷ số hòa nhưng Malaysia đã ép rất mạnh mẽ, liên tục đẩy hàng thủ đội tuyển Việt Nam vào thế chống đỡ vất vả qua lối đá pressing được họ vận hành ngay từ đầu. Nói chung, sức mạnh của Malaysia đã tiến quá nhanh so với trước, có những thời điểm Malaysia vận dụng cầu thủ nhập tịch nhưng khi ấy đội tuyển Việt Nam không quá lo ngại và đủ sức vượt qua bởi họ không có nhiều con người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu như hiện tại.

Có thể nói Malaysia đã thành công ở phương án nhập tịch, mạnh cả về lối chơi, thể lực, kỹ thuật để định hình 1 tập thể hùng hậu. Bàn thắng đầu tiên của Malaysia có phần may mắn, nhưng từ đó Malaysia bắt đầu xuất hiện sự mạnh mẽ của hàng công qua tốc độ và sự chính xác trong dứt điểm. Ở phía đội tuyển Việt Nam, dần lộ những điểm yếu ở trên sân khi cự ly giữa các tuyến khá xa và bị đối phương khai thác. Cùng với đó là sự xuống sức của hàng thủ, dẫn đến việc nhận các bàn thua tương đối nhanh.

Từ nay đến trận lượt về còn 8-9 tháng để chúng ta chuẩn bị, có thể những ngoại binh thi đấu lâu năm tại V-League cũng là phương án để tính toán nhập tịch nhằm nâng chất lượng đội hình. Nhưng nếu so với những gì Malaysia thể hiện thì họ vẫn mạnh hơn, ổn định và hiện đại hơn, vì thế tôi nghĩ con đường của bóng đá Việt Nam sẽ hết sức chông gai trong giai đoạn tới. Dòng chảy bóng đá vẫn cứ liên tục và chúng ta phải theo kịp để tiến bước, luôn phấn đấu, tích lũy bằng nhiều cách khác nhau. Luôn xác định ngày mai phải tốt hơn ngày hôm nay.

