Vòng 32, Brazil – Nhật Bản (0 giờ ngày 30-6): Khi "Samurai Xanh" thách thức "Vũ điệu Samba"

Cái nắng gay gắt của mùa hè Texas đang đổ xuống sân vận động Houston, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với sức nóng đang lan tỏa từ cuộc đối đầu giữa Brazil và Nhật Bản. Đây không chỉ là một trận bóng đá tại vòng 32 đội World Cup 2026; đó là cuộc hội ngộ của những duyên nợ kéo dài hai thập kỷ, là bài kiểm tra cho tham vọng của một nền bóng đá đang trỗi dậy mạnh mẽ từ Á châu trước "gã khổng lồ" Nam Mỹ.

Từ “Vết sẹo Dortmund” đến “Cú sốc Tokyo”

Để hiểu tại sao người Nhật lại khao khát trận đấu này đến vậy, chúng ta phải ngược dòng thời gian về ngày 22 tháng 6 năm 2006 tại Dortmund, Đức. Khi đó, một Nhật Bản non trẻ với đội hình chủ yếu chơi tại J-League đã bị "hủy diệt" 1-4 bởi một Brazil đầy rẫy những siêu sao như Ronaldo, Ronaldinho và Kaká. Hình ảnh những chiến binh Samurai bất lực nhìn Ronaldo lập cú đúp đã trở thành một vết sẹo trong ký ức bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

Nhưng 20 năm trôi qua, vị thế đã thay đổi. Nhật Bản không còn là "kẻ học việc". Nếu năm 2006 họ chỉ có 6 cầu thủ thi đấu tại châu Âu, thì nay, con số đó là 23 trên 26 người. Họ mang đến Houston những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ tại Premier League, La Liga và Bundesliga. Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản, Tsuneyasu Miyamoto, khẳng định đầy tự tin: "Các cầu thủ và toàn đội đều có niềm tin, ngay cả khi đối đầu với Brazil".

Sự tự tin của Nhật Bản không phải là lời nói suông. Nó được bồi đắp từ chiến thắng lịch sử 3-2 trước chính Brazil vào tháng 10 năm 2025 ngay tại Tokyo. Trong trận đấu đó, Brazil của Carlo Ancelotti đã dẫn trước 2-0, nhưng những Samurai Blue đã tạo nên một màn lội ngược dòng không tưởng để lần đầu tiên đánh bại Selecao sau 14 lần đối đầu.

"Chúng tôi không chơi trò tâm lý chiến," Ancelotti điềm tĩnh trả lời báo giới tại Houston. Vị chiến lược gia lão luyện người Italy hiểu rằng đối thủ trước mặt ông hiện tại đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại, bao gồm cả những chiến thắng ấn tượng trước Anh tại Wembley. Nhật Bản không còn sợ hãi; họ đang chờ đợi để "thay đổi lịch sử".

Cuộc chiến giữa bản sắc và tham vọng

Brazil bước vào vòng knock-out với một phong độ đang vào phom. Sau trận hòa mở màn 1-1 đầy chệch choạc trước Morocco, họ đã hủy diệt Haiti và Scotland cùng với tỷ số 3-0. Vinícius Júnior đang tái hiện hình ảnh của những huyền thoại khi ghi bàn trong mọi trận đấu ở vòng bảng, điều mà trước đó chỉ những Jairzinho hay Ronaldo "béo" làm được. Đặc biệt, sự trở lại của Neymar sau chấn thương – người được mệnh danh là "khắc tinh" của Nhật Bản với 9 bàn thắng trong quá khứ – là một lời cảnh báo đanh thép.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Hajime Moriyasu đã xây dựng một hệ thống 3-4-2-1 đầy thực dụng: phòng ngự lùi sâu và phản công thần tốc. Dù thiếu vắng những ngôi sao như Takefusa Kubo hay Kaoru Mitoma do chấn thương, Nhật Bản vẫn cho thấy sự nguy hiểm với kỷ lục 7 bàn thắng ghi được tại vòng bảng – con số cao nhất trong lịch sử tham dự World Cup của họ.

Lời nguyền vòng knock-out hay sự khẳng định của nhà vua?

Lịch sử đang đứng về phía Brazil. Họ chưa từng bị loại ở vòng knock-out đầu tiên kể từ năm 1990. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn đang mải miết đi tìm chiến thắng đầu tiên tại vòng đấu loại trực tiếp World Cup sau những thất bại đau đớn vào các năm 2002, 2010, 2018 và 2022.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Siêu máy tính Opta dự đoán Brazil có 57,7% cơ hội chiến thắng trong 90 phút, nhưng cũng dành 24,3% khả năng trận đấu sẽ phải kéo dài sang hiệp phụ.

Trận đấu tại Houston vào thứ Hai này không chỉ là một cuộc so tài về kỹ thuật, mà còn là cuộc chiến của ý chí. Liệu "Vũ điệu Samba" sẽ tiếp tục say đắm, hay thanh kiếm của các Samurai sẽ chém đứt những xiềng xích của quá khứ để viết nên một trang sử mới? Thế giới đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ mặt cỏ NRG Stadium.

Dự đoán của AI: Brazil 2-1 Nhật Bản (Hiệp phụ).

HLV Carlo Ancelotti: "Chúng tôi không tham gia vào các trò chơi tâm lý"

Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Nhật Bản, HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, khẳng định ông từ chối tham gia vào bất kỳ "trò chơi tâm lý" nào mà đối thủ đưa ra. Chiến lược gia người Italy nhấn mạnh rằng sự tập trung duy nhất của Selecao lúc này là chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn để tránh những sai sót không đáng có. Ông chia sẻ: "Chúng tôi tập trung vào trận đấu, vào phẩm chất của đối thủ và chuẩn bị tốt để tránh các vấn đề phát sinh. Đó mới là ý nghĩa của việc chuẩn bị cho một trận đấu". Bên cạnh đó, Ancelotti cũng bày tỏ sự lạc quan về sự trở lại của ngôi sao Neymar sau chấn thương. Ông tiết lộ tiền đạo này đã có những bước tiến triển rất tốt trong tuần qua và hoàn toàn đủ thể lực để thi đấu nhiều hơn 15 phút so với trận gặp Scotland. Tuy nhiên, việc sử dụng Neymar cụ thể như thế nào sẽ tùy thuộc vào bối cảnh thực tế và diễn biến của trận đấu trên sân.

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