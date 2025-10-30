Vinicius từ chối xin lỗi HLV Xabi Alonso?

Tiền đạo ngôi sao của Real Madrid, Vinicius Junior đã công khai xin lỗi vì đã nổi nóng sau khi bị thay ra trong trận ‘El Clasico’ thắng Barcelona 2-1 hôm Chủ nhật, ​​đổ lỗi cho “niềm đam mê” và “bản chất cạnh tranh” đã thúc đẩy cho cách hành xử đó. Nhưng anh ta đã không nhắc đến tên HLV Xabi Alonso.

Vinicius Junior không đả động gì đến người mà anh va chạm trực tiếp là HLV Xabi Alonso.

“Tôi muốn xin lỗi tất cả người hâm mộ Real Madrid vì phản ứng của mình sau khi bị thay ra”, ngôi sao người Brazil chia sẻ trên X vào thứ Tư. “Cũng như tôi đã trực tiếp xin lỗi trong buổi tập hôm nay, tôi cũng muốn xin lỗi một lần nữa tới các đồng đội, CLB và ngài Chủ tịch. Đôi khi, đam mê đã lấn át tôi. Tôi luôn muốn chiến thắng và giúp đỡ đội bóng. Bản chất cạnh tranh của tôi bắt nguồn từ tình yêu dành cho CLB này và tất cả những gì nó đại diện. Tôi hứa sẽ tiếp tục chiến đấu từng giây từng phút vì lợi ích của Real Madrid, như tôi đã làm từ ngày đầu tiên”.

Mặc dù vậy, cái tên mà giới quan sát quan tâm nhất là HLV Alonso lại không xuất hiện trong lời xin lỗi này. Hiện vẫn chưa biết liệu lời xin lỗi của tiền đạo 25 tuổi đưa ra trước hay sau khi đã nói chuyện trực tiếp với Alonso, người sau trận đấu hôm Chủ nhật khẳng định ông sẽ phải cuộc nói chuyện với cầu thủ này trong buổi tập vào thứ Tư, khi toàn đội tập trung trở lại sau 2 ngày nghỉ. Tuy nhiên, diễn biến này càng khẳng định thêm về mối bất hòa khó có thể hàn gắn giữa 2 người.

Gần đây, ESPN đưa tin Real Madrid sẽ không trừng phạt Vinicius sau hành động bộc phát của mình. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của CLB nói rằng các vấn đề kỷ luật sẽ được giải quyết nội bộ, nên không loại trừ khả năng nếu không nhận được lời giải thích thỏa đáng trong cuộc gặp, HLV Alonso sẽ đưa ra mức phạt riêng với cầu thủ người Brazil.

Vinicius - á quân Quả bóng Vàng 2024 và chủ nhân giải thưởng FIFA The Best - đã bị Alonso loại khỏi đội hình xuất phát 3 lần trong mùa giải này - trước Real Oviedo và Getafe tại La Liga, và trước Marseille tại Champions League. ESPN trước đó đã đưa tin rằng đội ngũ quản lý của Vinicius cảm thấy vị HLV mới người Tây Ban Nha không ưa cầu thủ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hợp đồng mới - với hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Brazil có thời hạn đến năm 2027 - đã bị đình trệ trong những tháng gần đây.

