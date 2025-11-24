Việt Nam lần đầu tiên là chủ nhà Hội nghị Hội đồng Liên đoàn điền kinh châu Á

Hội nghị chính thức khai mạc các phiên làm việc để hướng tới những thảo luận và ra quyết sách đối với sự phát triển của điền kinh châu Á trong giai đoạn sắp tới.

Các đại biểu đã tham dự phiên khai mạc của Hội nghị trong ngày 24-11. Ảnh: MINH CHIẾN

Lần đầu tiên, Việt Nam được Liên đoàn điền kinh châu Á trao quyền tổ chức Hội nghị Hội đồng Liên đoàn điền kinh châu Á. Đây là lần thứ 105, Hội nghị được tổ chức. Phiên khai mạc đã diễn ra sáng ngày 24-11 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt khẳng định: “Điền kinh luôn mang giá trị đặc biệt đó là sự kết hợp giữa ý chí và nghị lực, là tinh thần vượt khó không ngừng, là sự trung thực, cao thượng và trong sáng của thể thao đỉnh cao. Điền kinh còn là tiếng nói chung của sức mạnh tinh thần, là phương tiện gắn kết cộng đồng, là cầu văn hóa kết nối các quốc gia trong khu vực châu Á đa dạng nhưng giàu truyền thống đoàn kết. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc họp Hội nghị Hội đồng Liên đoàn điền kinh châu Á lần này là dịp để các đại biểu trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cùng nhau thảo luận đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng đưa điền kinh châu Á phát triển mạnh mẽ, bền vững và khẳng định vị thế trên trường quốc tế…”.

Hội nghị diễn ra tại Việt Nam năm nay, 19 ủy viên của Hội đồng Liên đoàn điền kinh châu Á có mặt tại Việt Nam làm việc tập trung trong các phiên thảo luận.

Hội đồng Liên đoàn điền kinh châu Á chụp ảnh lưu niệm trước khi khai mạc Hội nghị. Ảnh: MINH CHIẾN

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh châu Á – ông Dahlan Jumaan Al Hamad yêu cầu các cuộc làm việc, thảo luận sẽ diễn ra tập trung. “Chúng tôi sẽ làm việc để đưa những quyết định hướng đến một chương mới cho điền kinh châu Á. Trong đó, nhiều quyết định để xác định sự phát triển điền kinh châu lục và có những kế hoạch, sự hỗ trợ với các quốc gia về chất lượng đào tạo, huấn luyện. Đây là Hội nghị có giá trị quan trọng”, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad phát biểu.

Các phiên làm việc sẽ diễn ra kín. Tại Hội nghị Hội đồng Liên đoàn điền kinh châu Á lần này, đại diện tham dự của Việt Nam là Tổng thư ký Nguyễn Mạnh Hùng.

Dự kiến vào cuối ngày 24-11, Liên đoàn điền kinh châu Á sẽ công bố cụ thể các quyết định của Hội nghị trước truyền thông. Tại Hội nghị, Chủ tịch Dahlan Jumaan Al Hamad đã gởi lời chúc các đội tuyển điền kinh tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ nỗ lực thi đấu giành kết quả tốt nhất ở SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN