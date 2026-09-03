Việt Nam là chủ nhà Giải Kun Khmer vô địch châu Á lần thứ nhất năm 2026

Võ sĩ của 11 đội tuyển đã có mặt tại thành phố Cần Thơ sẵn sàng tham dự Giải Kun Khmer vô địch châu Á lần thứ nhất năm 2026.

Võ sĩ kun khmer Việt Nam tập trung chuẩn bị để thi đấu Giải vô địch châu Á 2026 trên sân nhà (Ảnh: N.TRUNG)

Đây là lần đầu tiên, giải đấu được Liên đoàn Kun Khmer châu Á tổ chức, đồng thời Việt Nam được trao quyền đăng cai các nội dung thi đấu.

Ban tổ chức cho biết hơn 170 võ sĩ từ 11 đội tuyển đã có mặt tại thành phố Cần Thơ chuẩn bị cho cuộc tranh tài sẽ diễn ra từ ngày 3 tới 8-9. Các võ sĩ sẽ thi đấu 55 nội dung theo 2 nhóm, gồm 15-17 tuổi và 18-40 tuổi.

Đội tuyển kun khmer Việt Nam tham gia với 80 thành viên và đặt mục tiêu giành vị trí cao nhất năm nay.

Phụ trách bộ môn kun khmer (Cục TDTT Việt Nam) - ông Nguyễn Thanh Tùng - cho biết giải sẽ là cơ hội để các VĐV thể hiện năng lực, trình độ trước các đối thủ tại châu lục.

Môn võ kun khmer đã được tổ chức thi đấu chính thức tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia. Khi đó, chương trình tranh tài có 19 nội dung và các võ sĩ kun khmer của Việt Nam giành 5 HCV, nhờ chiến tích của Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Tạ Thị Kim Yến, Triệu Thị Phương Thúy, Bùi Yến Ly và Bàng Thị Mai.

Hiện tại, môn kun khmer đã được đưa vào chương trình phát triển thành tích cao của thể thao Việt Nam. Môn này được đưa vào nhóm 3 từ đầu năm 2026.

Hồi tháng 2-2026, đội tuyển kun khmer Việt Nam đã xếp nhất toàn đoàn tại Giải vô địch thế giới 2026 với 18 HCV. Tại Giải Vô địch châu Á 2026 trên sân nhà lần này, các võ sĩ giành HCV thế giới của Việt Nam sẽ tiếp tục góp mặt.

MINH CHIẾN