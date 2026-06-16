Vì sao trọng tài trận Uruguay - Saudi Arabia lại mặc đồ hồng?

Người hâm mộ theo dõi trận đấu Uruguay đối đầu Saudi Arabia trong khuôn khổ bảng H tại Nam Florida vào ngày 13-6 đã bất ngờ khi nhận thấy các trọng tài mặc một màu sắc khác thường: màu hồng.

Trọng tài Maurizio Mariani đã mặc áo hồng cùng với toàn bộ đội ngũ trợ lý của mình.

Trận Uruguay - Saudi Arabia đánh dấu trận đấu đầu tiên trong 7 trận tại World Cup 2026 dự kiến ​​​​được tổ chức tại sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida - Ba trận vòng bảng khác gồm Uruguay gặp Cape Verde vào ngày 21-6, Brazil gặp Scotland vào ngày 24-6 và Bồ Đào Nha gặp Colombia vào ngày 27-6. Sau đó, một trận đấu vòng 32, một trận tứ kết và trận tranh hạng 3 cũng sẽ diễn ra tại Miami.

Điều đặc biệt được nhận thấy khi trọng tài điều khiển trận đấu giữa Uruguay - Saudi Arabia, Maurizio Mariani đã mặc đồ màu hồng cùng với toàn bộ đội ngũ trợ lý của mình. Theo FIFA, đây như một lời tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với thành phố Miami, nơi là “trại căn cứ” của các trọng tài và họ sẽ sinh sống và làm việc toàn thời gian tại World Cup 2026.

Miami từ lâu đã gắn liền với màu hồng - chủ yếu là do những con hồng hạc từng phổ biến ở vùng South Beach, nhưng cũng bởi những cảnh hoàng hôn màu hồng, các tòa nhà và những nét văn hóa đại chúng khác của thành phố. Đội bóng đá Inter Miami CF của Lionel Messi thường sử dụng màu hồng, trong khi đội bóng rổ Miami Heat của NBA cũng thường xuyên sử dụng màu này làm điểm nhấn trên những chiếc áo đấu phiên bản đặc biệt của họ…

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cũng đã nói về quyết định mặc đồ màu hồng của các trọng tài: “Màu hồng là màu của Miami, và tất cả chúng tôi đều mặc những bộ đồ màu hồng rất đẹp này để thể hiện sự trân trọng, để mang lại nụ cười cho thành phố đang đăng cai chúng ta”.

LINH SƠN