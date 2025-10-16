VFF vào top 3 đề cử Giải thưởng Liên đoàn thành viên của năm tại AFC Awards Riyadh 2025

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lọt vào top 3 Liên đoàn thành viên được đề cử cho hạng mục “Liên đoàn thành viên của năm – hạng Kim cương” tại Lễ trao giải AFC Awards Riyadh 2025, sự kiện danh giá của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của các cá nhân và tổ chức trong hệ thống bóng đá châu lục.

Bóng đá trẻ, Cộng đồng được VFF phát triển rộng trong thời gian qua.

Theo danh sách đề cử chính thức do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, LĐBĐ Việt Nam (VFF) cùng với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) là ba đại diện được vinh danh trong top 3 hạng mục Liên đoàn thành viên của năm – Kim cương (Diamond).

Đây là một trong những hạng mục quan trọng và có uy tín nhất của AFC Annual Awards, nhằm tôn vinh các liên đoàn có đóng góp nổi bật cho sự phát triển chung của bóng đá châu Á. Ở hạng mục Kim cương, AFC ghi nhận những Liên đoàn có quy mô hoạt động lớn, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, mạng lưới đào tạo trẻ và phong trào bóng đá cộng đồng phát triển mạnh mẽ, cùng với việc thực hiện hiệu quả các dự án, chương trình hỗ trợ của AFC và FIFA.

Năm 2025 ghi dấu nhiều hoạt động nổi bật của VFF, trong đó có việc tổ chức thành công các giải quốc gia ở các cấp độ trẻ, chuyên nghiệp, futsal và bóng đá nữ; triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế như “Bóng đá Cộng đồng tại Việt Nam (FFAV)”, chương trình đào tạo huấn luyện viên, trọng tài và phát triển bóng đá học đường. Các đội tuyển quốc gia cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ ở đấu trường khu vực và châu lục, góp phần khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong hệ thống AFC. Trong thời gian qua, VFF cũng triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội thiết thực, bám sát định hướng của AFC, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn của bóng đá, thúc đẩy bình đẳng giới, giáo dục kỹ năng sống và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Lễ trao giải AFC Awards Riyadh 2025 quy tụ các ngôi sao, huấn luyện viên, trọng tài và tổ chức tiêu biểu của bóng đá châu Á. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của giải thưởng danh giá này sau thời gian gián đoạn do đại dịch, đồng thời khẳng định nỗ lực của AFC trong việc tôn vinh và lan tỏa những giá trị tích cực của bóng đá châu lục.

Việc VFF góp mặt trong nhóm ba Liên đoàn thành viên xuất sắc nhất châu Á là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển bóng đá quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong ngôi nhà chung của bóng đá châu Á.

Lễ trao giải thưởng bóng đá châu Á AFC Awards Riyadh 2025 sẽ diễn ra vào tối 16-10-2025, tại Trung tâm Văn hóa King Fahad, thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), bắt đầu từ 20g00 giờ địa phương (00g00 ngày 17-10 theo giờ VN)

CAO TƯỜNG