VFF mở bán vé trận bán kết giải nữ Đông Nam Á 2025

Sau khi xác định 2 cặp đấu của vòng bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành mở bán vé cho vòng đấu này, bắt đầu từ sáng 14-8.

Thông tin phát hành vé trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Cả hai trận bán kết đều diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) vào ngày 16-8, gồm Myanmar – Thái Lan (16g00) và Việt Nam – Philippnes (20g00). So với vòng đấu bảng dù có tăng lên nhưng vẫn được xem là khá “mềm” với hai mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng.

Vé được phát hành trực tuyến tại website https://datve.cahnfc.com hoặc quét mã Qrcode từ lúc 9 giờ ngày 14-8.

Tại vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã có hành trình ấn tượng sau 3 trận thắng liên tiếp. Nhất là chiến thắng 1-0 trước Thái Lan trong trận đấu mà sân Lạch Tray đón nhận hơn 20.000 khán giả.

Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ là U23 Australia được nhận diện là rất khó chịu, và đội chủ nhà tiếp tục hy vọng sẽ có sự tiếp sức từ khán giả trên các khán đài để thêm sức mạnh.

CAO TƯỜNG