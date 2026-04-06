VFF gia hạn hợp đồng với thủ môn huyền thoại của Hàn Quốc

Với những thể hiện tốt trong thời gian làm trợ lý cho HLV đồng hương Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam, trợ lý Lee Woon-jae đã được LĐBĐ Việt Nam (VFF) ký gia hạng hợp đồng vào sáng 6-4.

TTK VFF Nguyễn Văn Phú và HLV Lee Woon-jae tại buổi ký hợp đồng sáng 6-4.

Theo nội dung ký kết, bản gia hạn hợp đồng với HLV Lee Woon-jae có giá trị đến năm 2027, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của VFF đối với chuyên gia người Hàn Quốc trong vai trò phụ trách công tác huấn luyện thủ môn cho ĐTQG và U23 Quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo VFF, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của HLV Lee Woon-jae trong chuỗi thành tích ấn tượng của đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia giai đoạn vừa qua. Nổi bật trong đó là chức vô địch ASEAN Cup 2024, giành suất tham dự VCK Asian Cup 2027, Huy chương Vàng SEA Games 33, cùng Huy chương Đồng tại Giải vô địch U23 châu Á 2026. Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú tin tưởng HLV Lee Woon-jae sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đóng góp hiệu quả vào công tác huấn luyện, hướng tới các nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển trong thời gian tới.

HLV Lee Woon-jae trở thành trợ lý đắc lực cho HLV Kim Sang-sik trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, HLV Lee Woon-jae bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo VFF, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa trong công việc, phối hợp chặt chẽ cùng HLV trưởng Kim Sang-sik và Ban huấn luyện nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Sinh năm 1973, Lee Woon-jae là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Hàn Quốc. Ông từng là đồng đội với HLV Kim Sang-sik trong màu áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 2000–2007, đồng thời giữ kỷ lục 133 lần khoác áo đội tuyển. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, ông tham dự bốn kỳ World Cup (1994, 2002, 2006, 2010), với dấu ấn nổi bật là vị trí thứ tư tại FIFA World Cup 2002, cùng hai lần giành hạng Ba Asian Cup 2000 và Asian Cup 2007.

HLV Lee Woon-jae bắt đầu tham gia Ban huấn luyện ĐTQG Việt Nam từ giai đoạn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. Sau thành công tại giải đấu này, ông chính thức ký hợp đồng với VFF vào tháng 3-2025 và tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển cho đến nay.

QUỐC CƯỜNG