VĐV cầu lông TPHCM giành 4 HCV giải các cây vợt thiếu niên trẻ xuất sắc quốc gia 2025

VĐV cầu lông trẻ TPHCM đã giành 4 chiến thắng trong các trận chung kết tại giải đấu vừa khép lại ở Lâm Đồng.

Các tay vợt có thành tích đã được trao huy chương tại giải. Ảnh: VBF

Giải năm nay thu hút 457 tay vợt của 25 đơn vị cả nước đã quy tụ tranh tài và bế mạc tại Lâm Đồng sau ngày cuối 31-8. “Theo từng nhóm tuổi, cầu lông trẻ Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều gương mặt tham dự. Chúng tôi đánh giá lực lượng để cầu lông Việt Nam phát triển trong tương lai là triển vọng”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên cho biết.

Các tay vợt đã thi đấu theo nhóm tuổi từ U9 tới U19. VĐV cầu lông trẻ TPHCM đã giành được 4 HCV tại giải. Tại trận chung kết đơn nam U11, Nguyễn Hoàng Tấn Phát đã thắng Phạm Sơn Tùng (Thái Nguyên) để mang về ngôi vô địch đầu tiên cho đội TPHCM. Tiếp sau đó, Nguyễn Hoàng Tấn Phát và Đặng Cửu Phúc Thịnh thi đấu chung kết đôi nam U11 thắng Nguyễn Tất Đạt, Trần Minh Tuấn (Đồng Nai) giành HCV. Tại trận chung kết đơn nam U15, Ngô Nhật Khánh thắng đồng đội Nguyễn Tấn Nghĩa (cùng TPHCM), giành HCV. Tấm HCV còn lại của đội trẻ TPHCM thuộc về Lê Minh Tân và Phan Tiến Duy tại nội dung đôi nam U17 tuổi.

Gương mặt triển vọng Nguyễn Thị Thu Huyền giành HCV đơn nữ U15 tại giải. Ảnh: VBF

Giải đấu đã chứng kiến gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai) giành 2 HCV khi vô địch đơn nữ U15 tuổi và đôi nam-nữ U15 tuổi (thi đấu cùng Vũ Thành Dương). Ngoài ra, một số kết quả khác được chú ý như HCV đơn nam U17 tuổi của Hoàng Tiến Đạt (Hà Nội), HCV đơn nữ U17 tuổi của Phạm Thị Trúc An (Hưng Yên), HCV đơn nữ U19 tuổi của Bùi Bích Phương (Hà Nội), HCV đơn nam U19 tuổi của Lê Minh Sơn (Hải Phòng).

MINH CHIẾN