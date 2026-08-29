Văn Quyết: Hà Nội FC không được đứng ngoài cuộc đua vô địch V-League

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết thừa nhận mùa giải 2026-2027 được dự đoán khó lường, song dù trong hoàn cảnh nào thì Hà Nội FC không được phép đứng ngoài cuộc đua vô địch.

Hà Nội FC xuất quân tham dự mùa giải 2026-2027. Ảnh: TÂM HÀ

Tối 28-8, Hà Nội FC tổ chức lễ xuất quân tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2026-2027.

Đến tham dự sự kiện có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng đại diện lãnh đạo Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Tại sự kiện, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: “Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị tích cực và sẵn sàng cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Việc đội tuyển Việt Nam vừa vô địch ASEAN Cup cũng tạo thêm sự tự tin cho CLB hướng tới một mùa giải mới thành công”.

Thủ quân của Hà Nội FC nhấn mạnh: “Tôi mong các thành viên trong CLB giữ sự đoàn kết, thi đấu tích cực và phát huy niềm tự hào của người Hà Nội trong từng trận đấu. V-League 2026-2027 chưa lăn bóng nên thật khó để nói về cuộc đua vô địch. Nhưng bất kể thế nào thì Hà Nội FC cũng không được đứng ngoài cuộc”.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC phát biểu tại lễ xuất quân. Ảnh: TÂM HÀ

Tròn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Hà Nội FC đã trở thành một trong những CLB giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu cúp Quốc gia. Những thành tích này đồng thời tạo ra kỳ vọng lớn đối với đội bóng Thủ đô ở mùa giải 2026-2027.

Hà Nội FC tiếp tục xây dựng đội hình dựa trên những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Đỗ Hùng Dũng và Đỗ Duy Mạnh, bên cạnh nhóm tuyển thủ vừa đăng quang ASEAN Cup 2026 gồm Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Hoàng Hên.

Bên cạnh đó, HLV Harry Kewell cũng trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Nguyễn Anh Tiệp hay Chu Ngọc Nguyễn Lực - tuyển thủ U17 Việt Nam giành vé dự U17 World Cup 2026.

Trên thị trường chuyển nhượng, Hà Nội FC bổ sung một số gương mặt đáng chú ý, như tiền vệ Bùi Ngọc Long, tiền đạo gốc Việt Aymeric Faurand-Tournaire, ngoại binh Andrew Jung, cùng sự trở lại của tiền vệ Phạm Đức Huy.

Các cầu thủ Hà Nội FC ra mắt trang phục thi đấu tại mùa giải 2026-2027. Ảnh: TÂM HÀ

Theo đại diện ban lãnh đạo Hà Nội FC, mùa giải 2026-2027 tiếp tục là chặng đường mới của Hà Nội FC dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell. Ban huấn luyện hướng tới việc xây dựng lối chơi có tính cạnh tranh, đồng thời tạo sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Hệ thống đào tạo trẻ tiếp tục được xem là nền tảng để CLB duy trì chiều sâu lực lượng trong dài hạn.

Ở trận mở màn V-League 2026-27, Hà Nội FC sẽ làm khách trước CLB Công An TPHCM vào ngày 5-9. Đội bóng Thủ đô sẽ sớm di chuyển vào TPHCM để chuẩn bị cho trận đấu này.

Cũng tại lễ xuất quân, Hà Nội FC công bố hợp tác với hãng thể thao toàn cầu Adidas trong thời hạn 3 năm. Đây là lần đầu thương hiệu thể thao toàn cầu này trở thành đối tác chính thức của một CLB bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam. CLB đồng thời tri ân các đối tác, nhà tài trợ đã đồng hành trong thời gian qua.

HỮU THÀNH