Van Dijk nói gì trong cuộc họp đột xuất giữa các cầu thủ Liverpool hôm Chủ nhật

Van Dijk ghi bàn trong chiến thắng Frankfurt 5-1

Virgil van Dijk đã tiết lộ lý do anh tổ chức cuộc họp đội hình đột xuất, động lực cho sự hồi sinh của Liverpool. The Reds đã dễ dàng giành chiến thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại Champions League vào tối thứ Tư, qua đó giúp họ xoay chuyển tình thế sau bốn trận thua liên tiếp.

Đội bóng của Arne Slot đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt sau trận thua Manchester United 1-2 trên sân nhà, trận đấu có nguy cơ đẩy họ vào chuỗi kết quả tồi tệ nhất trong 72 năm. Đội hình đã trở lại tập luyện vào ngày hôm sau để tham gia buổi phân tích sau trận đấu thường lệ với ban huấn luyện, và Van Dijk cũng triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh đột xuất chỉ dành cho các cầu thủ để giải quyết những vấn đề đang gây khó khăn cho một chiến dịch đầy thách thức này.

Đội trưởng Liverpool thừa nhận có một số vấn đề mà anh tin rằng cần phải thảo luận trong đội hình mới. "Hôm thứ Hai, mọi người đều buồn vì chúng tôi thua Man United trên sân nhà", cầu thủ 34 tuổi nói. "Chúng tôi chưa thua nhiều trận sân nhà trong thời gian tôi ở Liverpool. Hoàn cảnh lúc đó rất khó khăn nên hôm thứ Hai, chúng tôi đã tụ họp lại nhưng đó không phải là một cuộc họp khủng hoảng. Tất cả chúng tôi đều biết mọi thứ có thể thay đổi như thế nào. Chúng tôi mới chỉ ở tháng 10. Rõ ràng là chúng tôi cũng đã có một cuộc họp báo cáo chính thức với HLV, nhưng chúng tôi cũng có một cuộc họp riêng với tư cách là cầu thủ. Tôi muốn nói đôi điều. Đó không phải là một cuộc họp khủng hoảng. Đó không phải là điều tôi làm sau mỗi trận đấu. Hãy cứ tiếp tục như vậy!".

Van Dijk tiếp tục: "Không ai muốn thua 4 trận liên tiếp, nhưng đó là tình huống bạn phải đối mặt. Chúng tôi phải giữ bình tĩnh và gạt bỏ mọi tiếng ồn từ bên ngoài vì đó là điều bạn không thể kiểm soát. Cách duy nhất để thoát khỏi tình huống như vậy là giữ vững tinh thần, tập trung vào nhiệm vụ phía trước, cố gắng cải thiện, giữ vững sự tự tin và nắm bắt từng khoảnh khắc. Tất cả những điều đó nói thì dễ hơn làm. Nhưng nếu bạn muốn thoát khỏi nó, bạn phải hành động. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà lúc nào cũng ồn ào - lúc nào cũng có điều gì đó để nói, lúc nào cũng có người hiểu biết hơn. Chúng ta phải tập trung vào chính mình. Liệu bầu không khí có trầm lắng hơn bình thường không? Trước cuộc họp của tôi thì có, sau cuộc họp của tôi thì mọi người đều vui vẻ!".

Slot đã đưa ra một số quyết định đáng chú ý cho trận đấu tại Deutsche Bank Park. Mohamed Salah được đưa lên ghế dự bị khi The Reds chuyển sang sơ đồ 4-4-2 với Hugo Ekitike và Alexander Isak đá cặp tiền đạo, còn Florian Wirtz chơi cánh phải.

Isak rời sân trong giờ nghỉ giữa hiệp vì chấn thương háng, điều này có thể khiến khả năng ra sân trong trận gặp Brentford vào thứ Bảy bị nghi ngờ, nhưng Ekitike đã ghi bàn gỡ hòa cho Liverpool, và Wirtz đã có màn trình diễn xuất sắc nhất kể từ khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen bằng cách kiến ​​tạo trong hiệp hai cho Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai.

Nói về sự thay đổi chiến thuật này, Van Dijk tiết lộ: "Đó là điều chúng tôi đã tập luyện trong các buổi tập từ cuối tuần. Chúng tôi đều biết mình có những cầu thủ chất lượng, có thể thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau và chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Frankfurt đã thay đổi một chút lối chơi bằng cách cố gắng chơi giống như Man United đã làm mà không có một tiền đạo thực thụ, nhưng chúng tôi đã làm tốt. Chúng tôi đã ghi được một số bàn thắng thực sự ấn tượng. Với Florian, tiếng ồn luôn ở đó. Khi bạn chơi cho Liverpool, đó là điều bạn phải chấp nhận. Đó là một phần tất yếu. Cậu ấy chỉ cần đón nhận nó và tập trung vào những gì chúng tôi nghĩ về cậu ấy và những gì chúng tôi mong đợi ở cậu ấy."

Bàn thắng của Ekitike đánh dấu bàn thắng thứ sáu của anh sau 12 lần ra sân kể từ khi chuyển đến từ Frankfurt với giá 79 triệu bảng vào mùa hè. Đó là một đường chuyền tuyệt vời từ Robbo (Andy Robertson) và một pha dứt điểm tuyệt vời", Van Dijk nói. "Với pha chạy chỗ của mình, Hugo đã khiến hậu vệ đối phương không thể truy cản được. Nó đến vào thời điểm quan trọng với chúng tôi và tôi thực sự mừng cho Hugo".

Van Dijk ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong mùa giải với cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Gakpo, trước khi trung vệ Ibrahima Konate ghi bàn thứ ba cho Liverpool sau đường chuyền của Szoboszlai. Gần đây, Slot đã thúc giục đội bóng của mình thể hiện bản năng sát thủ hơn nữa từ các tình huống cố định, và Van Dijk nói: "Chúng tôi chỉ cần tiếp tục tiến lên và cố gắng hết sức. Chúng tôi đã nhiều lần suýt ghi bàn từ các quả phạt góc trong mùa giải này. Tôi và Ibou [Konate] đã có thể kiểm soát bóng và đóng góp cho đội bóng".

Liverpool sẽ đối mặt với trận đấu thứ ba trong chuỗi bảy trận đấu quan trọng kéo dài 22 ngày khi họ đến làm khách trên sân Brentford vào thứ Bảy, nơi họ sẽ chạm trán cựu đội trưởng Jordan Henderson và các cựu cầu thủ của The Reds là Caoimhin Kelleher, Fabio Carvalho và Sepp van den Berg.

"Luôn luôn khó khăn khi đến sân Brentford," Van Dijk nói. "Chúng tôi vừa ghi một chiến thắng quan trọng. Chúng tôi sẽ rút ra nhiều điều tích cực từ chiến thắng này, nhưng thứ Bảy là một thử thách lớn khác. Chúng tôi cần hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. và hãy sẵn sàng cho một điều khó khăn".

HOÀNG HÀ