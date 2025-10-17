Van Dijk bình luận về cuộc cải tổ chuyển nhượng mùa hè của Liverpool

Liverpool đã chi tới 415 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và thu về 187 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, trong bối cảnh nhà vô địch Ngoại hạng Anh của Arne Slot đã có những thay đổi đáng kể.

Virgil van Dijk quyết bảo vệ danh hiệu vô địch mùa này

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã ký hợp đồng với 9 cầu thủ kỳ cựu và thanh lý 10 cầu thủ đội một trong kỳ chuyển nhượng mùa hè kỷ lục tại Anfield. Liverpool đã chi 415 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới và thu về 187 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, mang lại cho họ khoản chi tiêu ròng đáng kinh ngạc là 228 triệu bảng. Sự xuất hiện của Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike và nhiều cái tên khác đã khiến một số người nghĩ rằng đội bóng của Arne Slot sẽ còn mạnh hơn nữa trong mùa giải này.

Nhưng sau khởi đầu hoàn hảo về mặt kết quả, Liverpool đã phải trả giá bằng những màn trình diễn kém cỏi, thua ba trận gần nhất trên mọi đấu trường trước loạt trận quốc tế tháng 10. Những cầu thủ như Isak và Wirtz đã gặp vấn đề trong tấn công, trong khi hàng thủ của The Reds, nơi Van Dijk vẫn là thủ lĩnh, lại tỏ ra lỏng lẻo.

Virgil van Dijk đã ca ngợi những nỗ lực "xuất sắc" của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng, và giờ đây, trách nhiệm thuộc về anh và các đồng đội để "tạo nên" một đội hình vô địch khác. Đội trưởng Liverpool khẳng định rằng việc chi tiêu mạnh tay trong mùa hè của CLB chủ yếu là để "thay thế" những cầu thủ đã ra đi hơn là bổ sung những gương mặt mới cho đội hình hiện tại của HLV Arne Slot, và sẽ cần thời gian để họ hòa nhập. Trent Alexander-Arnold, Luis Diaz và Darwin Nunez đều đã bị bán, mỗi người đã chơi ít nhất 44 trận mùa trước.

"Tôi nghĩ CLB đã làm rất tốt về mặt bổ sung cầu thủ, nhưng đó không thực sự là những sự bổ sung vì rõ ràng chúng tôi đã mất quá nhiều chất lượng, những yếu tố rất quan trọng trong vài năm qua", Van Dijk nói với Reach Sport. "Lucho (Luis Diaz), Darwin Nunez, Jarell Quansah, Harvey Elliott; rõ ràng là chúng tôi đã bán đi rất nhiều cầu thủ chất lượng.

"Chúng tôi phải thay thế họ bằng những cầu thủ chất lượng, và chúng tôi hiểu thị trường hiện nay, điều đó thật khó khăn, nhưng CLB đã làm rất tốt trong việc đưa những cầu thủ này vượt qua khó khăn. Giờ là lúc phải nỗ lực và tạo ra một đội bóng thực sự mạnh mẽ trên sân cỏ để cạnh tranh ở mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia. Đó là mục tiêu".

Trung vệ người Hà Lan nói thêm: "Giữ vững danh hiệu sau khi đã vô địch là một điều vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã không làm được điều đó sau khi giành chức vô địch lần trước (năm 2020), Manchester City đã làm được, nhưng đó là một điều rất khó khăn".

Van Dijk cũng nhấn mạnh rằng bất chấp cuộc cải tổ, Liverpool vẫn phải duy trì văn hóa phòng thay đồ của mình. Cầu thủ 34 tuổi này sắp bước sang thập kỷ gắn bó với CLB và ít ai có thể nói chuyện với các tân binh về bản sắc của họ tốt hơn anh ấy. "Điều quan trọng nhất là văn hóa của CLB, điều đó không bao giờ thay đổi," Van Dijk tiếp tục. "Đó là điều quan trọng nhất cần giữ gìn ở Liverpool. Có những giá trị ở CLB mà mọi người phải tuân theo".

"Tất cả đều bắt đầu từ những giá trị này, làm việc chăm chỉ và cống hiến cho người hâm mộ trên toàn thế giới và hy vọng bạn có thể thành công. Chất lượng thì có nhưng sự đảm bảo thì không, vì vậy bạn phải nỗ lực mỗi ngày, trước hết và quan trọng nhất, để làm được điều đó trong các trận đấu. Bạn biết đấy, kể từ ngày tôi đến CLB, rõ ràng là với Jurgen (Klopp) làm HLV và Hendo (Jordan Henderson) làm đội trưởng, những giá trị mà họ đã thể hiện với tôi khi đó đã khiến tôi muốn tiếp tục phát huy".

"Đó là cách mọi thứ nên diễn ra trong vài năm tới và bất kể điều gì xảy ra sau khi tôi cuối cùng phải ra đi. Liverpool là con đường của chúng tôi, và đó chính là chìa khóa và là khởi đầu cho thành công của chúng tôi, tôi muốn nói vậy. Trở thành CLB lớn nhất [ở Anh] chắc chắn là mục tiêu của CLB và chắc chắn cũng là của chúng tôi, những cầu thủ. Chúng tôi yêu thích việc [vô địch] và giữ vững vị trí dẫn đầu, nhưng tôi nghĩ Ngoại hạng Anh rất, rất khó khăn".

HOÀNG HÀ