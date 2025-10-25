Vấn đề của Man United không phải là thắng trận lớn, mà là điều xảy ra sau đó

Manchester United đã bất ngờ đánh bại Liverpool vào Chủ Nhật. Nhưng HLV Ruben Amorim lại không tỏ ra quá say sưa trong chiến thắng, bởi ông hiểu rõ điều gì thường xảy ra sau một kết quả như vậy...

Sự Thận Trọng của Amorim

HLV Ruben Amorim hiểu quá rõ rằng ông không thể để mình bị cuốn theo cảm xúc. Ít người đặt niềm tin vào Manchester United trước chuyến làm khách tại Liverpool, nhưng họ đã rời sân Anfield với một chiến thắng đầy kịch tính 2-1, giáng một đòn mạnh vào hy vọng vô địch của đối thủ truyền kiếp.

Đây có lẽ là kết quả tốt nhất dưới thời Amorim, không chỉ vì nó là một chiến thắng bất ngờ và xuất sắc, mà còn vì những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của đội. Tuy nhiên, Amorim vẫn giữ thái độ điềm tĩnh sau trận. Trong khi các cầu thủ ăn mừng cuồng nhiệt, ông lại mang vẻ mặt nghiêm nghị trong suốt buổi họp báo.

“Nó không có ý nghĩa nhiều,” ông nói với đài Sky Sports bằng một vẻ mặt trống rỗng. “Nó có ý nghĩa hôm nay, nhưng ngày mai nó sẽ không còn quan trọng. Đó chỉ là ba điểm.” Trong cùng cuộc phỏng vấn, ông nói thêm: “Nó sẽ cho chúng tôi thêm sự tự tin trong tuần, sẽ mang lại niềm vui lớn cho người hâm mộ. Nhưng chiến thắng là quá khứ, hãy tập trung vào tương lai. Viễn cảnh của Man United sẽ thay đổi nếu chúng tôi làm những điều tương tự, chơi tốt hơn một chút nhưng với cùng tinh thần. Mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian.”

Nhưng sự thiếu ổn định của Man United dưới thời Amorim khiến cho sự lo lắng và thận trọng của ông là hoàn toàn có cơ sở.

Chiến thắng trước Liverpool đánh dấu lần đầu tiên Man United thắng hai trận liên tiếp tại Premier League dưới thời Amorim, khoảng 11 tháng sau trận đấu đầu tiên của ông. Trước chiến thắng 2-0 trước Sunderland, Man United đã trải qua 43 trận mà không có được hai chiến thắng liên tiếp – chuỗi trận tệ nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League.

“Điều chúng tôi cần là thắng ba trận liên tiếp”, Amorim nhấn mạnh trong buổi họp báo sau trận. “Hãy quên đi top 4, top 6, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi cần đến châu Âu, nhưng việc đánh bại Liverpool không thay đổi bất cứ điều gì. Chúng tôi vẫn là đội bóng như trước trận đấu; cách mọi người nhìn nhận về chúng tôi thì khác, nhưng chúng tôi vẫn là đội bóng đó, vì vậy chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.”

Lịch sử của những "bình minh giả tạo"

Việc nhìn về “trận đấu tiếp theo” không phải là điều gì mới mẻ. Nhưng nó cực kỳ liên quan đến Man United hiện tại vì họ đã trải qua vô số những khởi đầu giả kể từ khi Amorim nắm quyền, và ông biết rõ điều đó.

Có thể kể đến chiến thắng kịch tính 2-1 trên sân Man City vào tháng 12 năm ngoái, một kết quả mà nhiều người coi là bước ngoặt tiềm năng sau khởi đầu chậm chạp của Amorim. Họ đã làm choáng váng Man City bằng hai bàn thắng muộn. Tuy nhiên, mọi kỳ vọng về việc chiến thắng đó thổi luồng sinh khí mới vào mùa giải của Man United đã nhanh chóng bị dập tắt bởi chuỗi bốn trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm ba trận thua liên tiếp ở giải vô địch quốc gia.

Chuỗi trận tồi tệ đó kết thúc bằng trận hòa bất ngờ 2-2 trước Liverpool tại Anfield, tiếp theo là chiến thắng luân lưu trước Arsenal ở FA Cup. Tuy nhiên, một tuần sau đó, họ lại bị Brighton đánh bại 3-1 tại Old Trafford.

Chiến thắng rực rỡ 4-1 trước Real Sociedad ở Europa League cũng là một dịp mà Man United dường như đã tìm được sự ăn ý. Ngay sau đó là chiến thắng 3-0 trên sân Leicester City. Nhưng rồi lại là thất bại trước Nottingham Forest. Năm ngày sau, họ hòa 0-0 với Man City. Tuy nhiên, ngay sau đó họ bị Newcastle đè bẹp 4-1 trong trận đấu tiếp theo.

Ngay cả trong mùa giải hiện tại, Man United đã chơi thực sự ấn tượng khi thua sát nút Arsenal, nhưng sau đó lại trình diễn một bộ mặt cực kỳ thất vọng trong trận hòa 1-1 với Fulham, rồi bị loại một cách đáng xấu hổ bởi đội bóng hạng tư Grimsby Town. Và thất bại 1-3 trước Brentford diễn ra sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea.

Man United của Amorim đã ở trong tình huống này nhiều lần. Họ đã trải qua nhiều "bình minh giả tạo", và vì vậy, sự kiềm chế của HLV vào Chủ Nhật là hoàn toàn hợp lý. Ông không thể tin vào những lời ca tụng chỉ sau một kết quả.

Thống Kê Chỉ Ra Sự Thật

Trên thực tế, thành tích của United dưới thời Amorim cho thấy một sự thật nghịch lý: họ có thành tích khá tốt khi đối đầu với các đối thủ hàng đầu, nhưng lại kém ấn tượng khi gặp phần còn lại.

Tại Premier League, United của Amorim đã giành được 18 điểm sau 11 trận (Thắng 5, Hòa 3, Thua 3) khi đối đầu với các đội nằm trong top sáu. Tỷ lệ này là 1.63 điểm mỗi trận. Khi đối mặt với các đội từ nửa dưới bảng xếp hạng, United của Amorim đã giành được 24 điểm sau 14 trận (Thắng 7, Hòa 3, Thua 4). Tỷ lệ này là 1.71 điểm mỗi trận.

Mặc dù thành tích trước các đối thủ yếu hơn có phần nhỉnh hơn một chút, nhưng nó chỉ được cải thiện nhờ việc kiếm được điểm trước bộ ba đội xuống hạng (cùng nhau giành được 59 điểm) được coi là tệ nhất trong lịch sử Premier League.

Trận đấu tiếp theo, tiếp đón Brighton vào thứ Bảy, có thể thiếu sự kịch tính và hào nhoáng của một trận Liverpool – Man United , nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó lại mang nặng ý nghĩa hơn vào thời điểm này. Nếu Man United cuối cùng có thể tạo ra một chuỗi trận ổn định, có lẽ khi đó Amorim mới cho phép mình nở một nụ cười trọn vẹn.

HỒ VIỆT