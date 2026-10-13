V-League: Sự trỗi dậy thú vị của những người trẻ SLNA

Thật bất ngờ khi SLNA, một đội bóng trẻ luôn rơi vào cảnh “chảy máu chất xám” sau mỗi mùa giải, đang hiện diện trong tốp 3 CLB dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027, bên cạnh đương kim vô địch CAHN và "đại gia" Ninh Bình.

Các cầu thủ SLNA giữ chuỗi thành tích bất bại từ đầu mùa giải 2026-2027. ẢNH: VPF

Cuối tuần qua, sân Vinh đón 11.000 khán giả đến theo dõi thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn tiếp đón Công an TPHCM ở vòng 3 V-League 2026-2027. Đã lâu lắm rồi, “chảo lửa” một thời của bóng đá miền Trung mới lại sôi động với đông đảo người hâm mộ đến thế.

Khán đài đông nghịt bởi SLNA đang có phong độ cao với chuỗi 3 chiến thắng trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải mới, ấn tượng nhất là việc đánh bại Hà Nội FC tỷ số 4-1 ngay tại Hàng Đẫy ở vòng 2 V-League. Ngoài ra, người hâm mộ cũng háo hức chờ xem thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sẽ phản ứng thế nào trước Công an TPHCM sở hữu nhiều ngôi sao của làng cầu Việt Nam.

Ngay cả khi phải nhận bàn thua sau pha lập công có phần may mắn của Nguyễn Tiến Linh, Hồ Khắc Ngọc cùng các cầu thủ trẻ SLNA vẫn đứng vững và tự tin triển khai bóng.

Cầu thủ Việt kiều Pháp Abdel Amine Trần Đức Vinh có những pha đi bóng khéo léo, buộc hàng thủ Công an TPHCM phải phạm lỗi trước vòng cấm. Từ đó, mở ra cơ hội cho Lê Văn Quý ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1. Cuối trận, nếu các chân sút xứ Nghệ sắc bén hơn ở pha xử lý cuối cùng, đội chủ sân Vinh hoàn toàn có thể giữ lại trọn vẹn 3 điểm. Dù vậy, trận hòa cũng mang đến những bài học kinh nghiệm quý giá cho tập thể trẻ do HLV Văn Sỹ Sơn dẫn dắt.

Cầu thủ Việt kiều Pháp Abdel Amine Trần Đức Vinh (21 tuổi) đang là một trong những hiện tượng của V-League. ẢNH: VPF

Trước khi V-League khởi tranh, phần lớn dự đoán đều xếp SLNA vào nhóm có nguy cơ xuống hạng. Ngay cả người trong cuộc như HLV Văn Sỹ Sơn cũng thừa nhận đây sẽ là mùa giải khốc liệt, khi đội bóng xứ Nghệ đã chia tay 6-7 cầu thủ, trong đó có những gương mặt trụ cột. Không chỉ vậy, việc giải đấu tăng 2 suất xuống hạng trực tiếp khiến áp lực trở nên lớn hơn, nhất là khi lực lượng của SLNA chủ yếu là những cầu thủ trẻ, tiềm lực tài chính còn hạn chế và một số ngoại binh cần thêm thời gian để thích nghi với V-League.

Song, với những gì SLNA đang thể hiện, cùng vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng, đã làm đảo chiều mọi nhận định. Thủ môn Cao Văn Bình ngày càng trưởng thành trong khung gỗ, bộ đôi Lê Nguyên Hoàng - Bùi Thanh Đức duy trì sự ổn định trong hệ thống phòng ngự, Lê Văn Quý cùng tân binh Việt kiều Trần Đức Vinh cũng biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Những phương án từ băng ghế dự bị như Nguyễn Quang Vinh cũng phát huy hiệu quả khi đã có 2 bàn kể từ đầu giải.

Dù được xem là đội bóng trẻ, SLNA vẫn cho thấy sự linh hoạt trong cách dùng người của HLV Văn Sỹ Sơn. Ông khéo léo đan xen các cầu thủ trẻ với những đàn anh giàu kinh nghiệm như đội trưởng Hồ Khắc Ngọc và Hoàng Văn Khánh. Bên cạnh việc phát huy nội lực, SLNA còn có dàn ngoại binh nhanh chóng bắt nhịp với đội bóng, khi tiền đạo Bruno Pereira đã có 2 bàn, còn Onoja Joseph mang đến khả năng đánh chặn hiệu quả ở tuyến giữa. Tất cả được cộng hưởng nhờ dấu ấn chiến thuật của HLV kỳ cựu Văn Sỹ Sơn, người đã thổi luồng gió mới vào đội bóng quê hương sau tròn 1 năm tiếp quản.

HLV Văn Sỹ Sơn đã tròn 1 năm dẫn dắt đội bóng quê hương SLNA. ẢNH: VPF

“Điều tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Các bạn ấy đã thể hiện được ý thức, kỷ luật và thực hiện tốt đấu pháp”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Thực tế, phần lớn cầu thủ trẻ SLNA đã có ít nhất 1 mùa giải thi đấu tại V-League, nhưng họ vẫn cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn. Văn Bình cùng đồng đội đang lấy tinh thần làm điểm tựa để bù đắp những hạn chế về chuyên môn, xác định từng trận đấu như “chung kết ngược”.

Ngoài đường biên, HLV Văn Sỹ Sơn liên tục điều chỉnh chiến thuật, kết hợp với những lời động viên để tiếp thêm lửa cho các học trò. SLNA vẫn chơi máu lửa nhưng đầy khôn ngoan trong các tình huống tranh chấp, hạn chế nguy cơ phải chịu bất lợi về quân số.

Với kinh nghiệm cầm quân, HLV Văn Sỹ Sơn đón nhận những kết quả tích cực của toàn đội một cách điềm tĩnh. Ông hiểu rằng V-League vẫn còn chặng đường dài phía trước và mục tiêu quan trọng nhất của SLNA vẫn là trụ hạng. Nhưng nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định như những gì đã thể hiện khi đối đầu với các đối thủ mạnh, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể nghĩ đến việc hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm. Thậm chí, với tập thể trẻ giàu khát khao chứng tỏ năng lực, SLNA có quyền mơ xa hơn, hướng đến cuộc cạnh tranh một vị trí trong nhóm giành huy chương.

HỮU THÀNH