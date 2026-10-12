Hà Nội FC giải tỏa áp lực nhưng phía trước còn lắm gian truân

Thầy trò HLV Harry Kewell phần nào trút bỏ áp lực tâm lý sau khi vượt qua Bắc Ninh để có chiến thắng đầu tiên tại V-League, nhưng hành trình phía trước của Hà Nội FC vẫn còn lắm gian truân.

Hà Nội FC đã có chiến thắng đầu tiên tại mùa giải 2026-2027. ẢNH: VPF

Trong 15 phút cuối cuộc so tài với Bắc Ninh ở vòng 3 V-League 2026-2027, khi cách biệt chỉ là 1 bàn, Hà Nội FC chủ động lùi sâu về phần sân nhà trước sức ép tấn công từ đối thủ. Ống kính truyền hình liên tục hướng về trung vệ Nguyễn Thành Chung chỉ huy hàng phòng ngự đội nhà.

Đây là hình ảnh khiến nhiều người bất ngờ. Bởi Bắc Ninh “chân ướt chân ráo” có lần đầu tiên tham dự V-League, còn Hà Nội FC là một trong những CLB giàu truyền thống nhất của giải và tiếp tục đặt mục tiêu vô địch. Và trước đây, Hà Nội FC mỗi khi dẫn bàn thường chọn cách chơi kiểm soát bóng nhằm duy trì thế chủ động, đồng thời hạn chế sức ép từ đối phương.

Nhưng dưới thời HLV Harry Kewell, đại diện Thủ đô đang trở nên thực dụng hơn. Điều này một phần xuất phát từ áp lực tâm lý sau khởi đầu tệ hại, với 2 thất bại tại V-League cũng như sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Sức ép còn khiến cựu binh Nguyễn Văn Quyết mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Bắc Ninh ở giữa hiệp 1.

Nguyễn Văn Quyết cùng các cầu thủ Hà Nội FC trải qua trận đấu khó khăn với Bắc Ninh. ẢNH: VPF

Trong khi phong độ của các trụ cột chưa đạt kỳ vọng, những gương mặt như Phạm Xuân Mạnh hay Thành Chung vừa bình phục chấn thương thì đến lượt “nhạc trưởng” Đỗ Hoàng Hên phải nghỉ thi đấu dài hạn. Điều đó khiến HLV Harry Kewell không có nhiều lựa chọn và buộc phải tính toán chiến thuật phù hợp với tình hình hiện tại. HLV Harry Kewell chỉ thay 3 cầu thủ ở trận gặp Bắc Ninh, riêng tuyển thủ Nguyễn Hai Long chỉ vào sân từ hiệp 2 sau khi trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026.

Hà Nội FC toát mồ hôi mới giành được chiến thắng đầu tiên trước một đội bóng vừa thăng hạng. Nếu Brenner Marlos thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Bắc Ninh vượt lên dẫn trước, kịch bản trận đấu có lẽ rẽ sang hướng khác. Nhưng bóng đá không có chỗ cho chữ “nếu”. Hà Nội FC đã giành chiến thắng nhờ kinh nghiệm lọc lõi và bản lĩnh từ những trụ cột. Đó chính là khác biệt giữa họ với tân binh Bắc Ninh.

Sau trận đấu, HLV Harry Kewell chủ động đến ôm từng cầu thủ trụ cột. Gương mặt nhà cầm quân người Australia cũng giãn ra sau những phút căng thẳng, trước khi ông chụp ảnh cùng người hâm mộ. Tại buổi họp báo, chiến lược gia này thừa nhận: “Hà Nội FC cũng có một chút may mắn khi đối phương đá hỏng phạt đền, giúp đội tạo ra sự phản ứng và gia tăng độ quyết liệt trong trận đấu”.

HLV Harry Kewell đảm bảo được chiếc ghế ít nhất đến cuộc so tài với CAHN. ẢNH: VPF

Dù sao, Hà Nội FC đã được tận hưởng niềm vui. Chiến thắng trước Bắc Ninh trước mắt giúp HLV Harry Kewell giảm bớt áp lực và có thêm cơ hội giữ ghế, ít nhất cho đến cuộc đối đầu với CAHN.

Dù đã có chiến thắng đầu tay, nhưng Hà Nội FC vẫn nằm trong nhóm 2 đội cuối bảng. Cuộc so tài với đội đầu bảng CAHN ở vòng 4 sắp tới được xem là trận đấu bản lề đối với tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng bầu Hiển. Sau khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia, V-League trở thành đấu trường duy nhất để Văn Quyết cùng đồng đội nuôi hy vọng tránh mùa giải trắng tay.

Nếu thắng đội đầu bảng CAHN đang có 9 điểm, Hà Nội FC sẽ rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 trận thắng, qua đó nuôi tiếp hy vọng ở mùa giải năm nay. Và tất nhiên, đây cũng là một trận đấu quan trọng khác - quyết định đến tương lai của HLV Harry Kewell tại Hà Nội.

HỮU THÀNH