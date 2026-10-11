Hai Long giúp Hà Nội FC thắng trận đầu tiên ở V-League 2026-2027

Vào sân từ ghế dự bị, tuyển thủ Nguyễn Hai Long kiến tạo cho ngoại binh Jung Andrew Patrick ghi bàn duy nhất giúp Hà Nội FC thắng Bắc Ninh 1-0 tại vòng 3 V-League 2026-2027.

Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2026-2027. ẢNH: MINH HOÀNG

Trước khi ra sân Mỹ Đình tối 11-10, Hà Nội FC đối diện áp lực chiến thắng rất lớn sau khi đã thua 2 trận đầu V-League cũng như sớm bị loại khỏi Cúp quốc gia. HLV Harry Kewell cảm nhận rõ về tương lai của mình tại đội bóng Thủ đô nếu tiếp tục đánh rơi điểm số trước tân binh Bắc Ninh. Tuy nhiên, đội khách cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục khi nhập cuộc tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng phản công mỗi khi có cơ hội.

Hà Nội FC chủ động kiểm soát bóng, đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 13, Andrew Jung có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Nguyễn Văn Công. Một phút sau, Bắc Ninh đáp trả bằng pha căng ngang của Fisher David để Ngân Văn Đại dứt điểm cận thành, đưa bóng đi chệch khung thành Hà Nội FC.

Trận đấu diễn ra quyết liệt buộc trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút nhiều thẻ phạt. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong thế trận cân bằng, Bắc Ninh có cơ hội mở tỉ số trên chấm phạt đền ở phút 27. Ngân Văn Đại đi bóng vào vòng cấm, ngã xuống sau pha truy cản của Nguyễn Văn Quyết và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, Brenner Marlos lại sút bóng chệch khung thành trong sự tiếc nuối của các cầu thủ Bắc Ninh.

Hà Nội FC cũng tạo ra một số tình huống đáng chú ý trước giờ nghỉ, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Hai đội kết thúc hiệp một với tỉ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, đội bóng thủ đô tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 59, Felida Kevin Antonio tung cú sút căng trước vòng cấm, nhưng Nguyễn Hồng Quân kịp thời lăn xả chắn bóng, cứu thua cho Bắc Ninh.

Nhận thấy đội nhà cần thêm sự đột biến, HLV Kewell đưa Hai Long vào sân ở phút 62 thay Văn Quyết. Tiền vệ này nhanh chóng tham gia vào các đợt tấn công, giúp đội chủ nhà có thêm phương án tiếp cận khung thành đối phương. Phút 64, Hai Long thực hiện quả phạt góc hướng đến vị trí của Sade Iuval, nhưng cú dứt điểm sau đó không thắng được Văn Công.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung thi đấu chắc chắn ở hệ thống phòng ngự của Hà Nội FC. ẢNH: MINH HOÀNG

Hà Nội FC tiếp tục ép sân, song sự chắc chắn của hàng thủ Bắc Ninh khiến các cơ hội lần lượt trôi qua. Bước ngoặt đến ở phút 78. Trong một đợt tấn công bên cánh phải, Hai Long thực hiện đường căng ngang chính xác vào khu vực trước khung thành. Jung Andrew Patrick băng vào đúng nhịp, đệm bóng cận thành đánh bại Văn Công, đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa sức ép sau hơn một giờ thi đấu bế tắc. Những phút cuối trận, Bắc Ninh nỗ lực tìm bàn gỡ, còn Hà Nội FC tiếp tục tạo ra một số cơ hội để gia tăng cách biệt. Phút 89, Aymeric dứt điểm chệch khung thành. Đến phút 90+1, Nguyễn Văn Tùng có khoảng trống trước vòng cấm nhưng cú sút chân trái lại đưa bóng đi vọt xà.

Hà Nội FC giành chiến thắng chung cuộc 1-0, qua đó có 3 điểm đầu tiên tại V-League 2026-2027 để tiếp thêm tinh thần cho chặng đường phía trước. Trong khi đó, các cầu thủ Bắc Ninh xứng đáng nhận về những lời khen ngợi với quyết tâm thi đấu nỗ lực và cố gắng trước ứng viên cạnh tranh vô địch.

Thầy trò HLV Paulo Fioani có 3 điểm, xếp thứ 10 và vòng tới sẽ đá trận cầu được xem như “chung kết ngược” với đội cuối bảng Đồng Nai.

HỮU THÀNH