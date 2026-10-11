Tiến Linh ghi bàn, Công an TPHCM vẫn chưa thắng trên sân khách

Các cầu thủ Công an TPHCM tiếp tục thể hiện phong độ thiếu ổn định khi rời xa sân nhà. Sau khi để thua Bắc Ninh ở vòng 2, tối 11-10 chỉ giành được 1 kết quả hòa trước SLNA trên sân Vinh ở vòng 3 V-League.

Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số cho Công an TPHCM. Ảnh: DUY ANH

Ở đội hình xuất phát, Công an TPHCM tung lực lượng khá mạnh với Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh, Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng, Nhật Minh, Lê Giang… và nhanh chóng mở thế trận tấn công ngay từ đầu. Ở bên kia sân, SLNA với dàn cầu thủ trẻ, nhập cuộc với quyết tâm cao và tâm lý thoải mái đã gây nhiều khó khăn cho đội khách.

Ngay phút thứ 10, đội chủ nhà đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Bruno Pereira thực hiện pha đột phá tốc độ vào vòng 16m50, một phen làm chao đảo hàng phòng ngự Công an TPHCM. Ở bên kia sân, Công an TPHCM nhanh chóng đáp trả bằng những pha tấn công nhanh, trực diện nhiều lần làm nóng vòng 16m50 của đội chủ nhà.

Phút 22, CĐV SLNA một phen thót tim khi Văn Khánh suýt trở thành tội đồ từ tình huống bất cẩn đưa bóng về phía khung thành nhà, nhưng may là thủ môn Văn Bình phản xạ xuất sắc cứu thua.

Thủ môn Lê Giang nhiều phen cứu nguy cho khung thành đội nhà. Ảnh: DUY ANH

Thế trận cân bằng bị phá vỡ ở phút 29 từ bàn mở tỷ số may mắn của CLB Công an TPHCM. Leo Gomes tung cú sút căng từ xa, bóng bất ngờ chạm lưng Tiến Linh làm đổi hướng bóng vào khung thành không cho thủ môn Văn Bình cơ hội cứu bóng. Bàn thắng dù va vào lưng trước khi tung lưới đối phương nhưng cũng được tính cho Tiến Linh.

Diễn biến ở hiệp hai sôi nổi hơn khi SLNA dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 54 với bàn gỡ 1-1 của Văn Quý từ pha dứt điểm trong vòng 16m50. SLNA lên tinh thần và thi đấu như “lên đồng” trong phần thời gian còn lại, nhiều phen buộc thủ môn Lê Giang vất vả cứu thua.

Ở bên kia sân, Công an TPHCM cũng có lý do để tiếc nuối khi cú sút hiểm hóc của Tiến Linh vào phút 77, bóng qua tay thủ môn Văn Bình và khẽ chạm mép ngoài cột dọc lỡ cơ hội nâng tỷ số cho đội nhà. 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Kết quả giúp SLNA duy trì thứ hạng trong tốp 3 với 7 điểm.

QUỐC CƯỜNG