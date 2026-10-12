Bảng xếp hạng sau vòng 3 V-League 2026-2027

CLB Công an Hà Nội (CAHN) thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau 3 trận thắng liên tiếp, trong khi đó tân binh Đồng Nai tiếp tục ở vị trí cuối bảng khi chưa có điểm nào.

Sân chơi V-League dường như quá nặng với đội tân binh Đồng Nai khi họ thua 3 trận liên tiếp từ đầu mùa. Trận thua 0-3 trước CAHN mới đây đã giữ chân đội bóng này ở vị trí cuối bảng.

Trong khi đó Hà Nội FC và HAGL cùng giành trận thắng đầu tiên để "giải hạn", dù chưa thoát khỏi khu vực cuối bảng nhưng cũng là tín hiệu khởi sắc cho hai cựu vương này.

CAHN tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 9 điểm. Theo sau là Ninh Bình và SLNA có cùng 7 điểm. Bất ngờ nhất chính là SLNA, vốn lận đận đua trụ hạng ở những mùa bóng trước nhưng nay đã có màn dạo đầu hoàn hảo.

KHÁNH VÂN