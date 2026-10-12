Bảng xếp hạng sau vòng 2 giải hạng Nhất 2026-2027

Giải hạng Nhất 2026-2027 đã chứng kiến bất ngờ ở những vòng đầu tiên khi hai đội Hưng Yên và tân binh Thái Nguyên toàn thắng sau 2 vòng đấu, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Ấn tượng nhất là Hưng Yên khi giành chiến thắng 8-1 trước đối thủ khó chịu là Phú Thọ để tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Nếu tính luôn việc loại HAGL ở Cúp Quốc gia thì đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy.

Trong khi đó tân binh Thái Nguyên cũng tạo dấu ấn qua chiến thắng 3-0 trước Bình Minh Sài Gòn ngay trên sân khách cho thấy dàn cầu thủ trẻ của đội này không hề đơn giản.

Vòng 2 cũng đánh dấu CLB Huế giành điểm đầu tiên qua trận hòa 1-1 trên sân Quy Nhơn trước Quy Nhơn United. Trong khi đó hai ứng viên cho cuộc đua thăng hạng là Becamex TPHCM và Khánh Hòa cùng giành được những trận thắng cách biệt.

Đồ họa: VPF

KHÁNH VÂN