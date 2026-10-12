Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam: Đối mặt thách thức trước Asian Cup 2027

Sau vị trí thứ tư tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tiếp tục đối mặt làn sóng chấn thương và bài toán lực lượng. Chỉ còn gần ba tháng nữa là tới Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik phải gấp rút tìm lời giải.

Nhiều cầu thủ bị chấn thương

Thất bại trước Thái Lan và Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy sự thiếu ổn định của đội tuyển Việt Nam. Dù bộ khung chính đã gắn bó hơn hai năm, chỉ cần vắng một vài trụ cột, cách vận hành lối chơi lập tức bị ảnh hưởng. Những hạn chế ấy càng đáng lo khi hàng loạt cầu thủ quan trọng đang gặp vấn đề thể trạng.

Đội tuyển Việt Nam hao hụt lực lượng nhiều sau FIFA ASEAN Cup. Ảnh: ANH KHOA

Trung phong Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau, phải nghỉ ít nhất 8 tuần. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên chấn thương cơ bụng chân trái và đầu gối, cần khoảng 3 tháng điều trị, đứng trước nguy cơ lỡ Asian Cup 2027. Nguyễn Tài Lộc cần 3 tuần hồi phục dây chằng; trong khi Nguyễn Đình Bắc bị treo giò hai trận đầu vòng bảng Asian Cup. Tiền đạo trẻ này còn đối diện nguy cơ quá tải sau khi thi đấu tới 66 trận trong 67 tuần.

Khó khăn không dừng ở hàng công. Đỗ Duy Mạnh phải nghỉ dài hạn, còn Thành Chung, Văn Vỹ, Quang Hải và Hoàng Đức chưa đạt thể trạng tốt nhất nhưng vẫn phải thi đấu khi V-League trở lại.

Từ nay đến Asian Cup 2027, diễn ra tại Saudi Arabia, đội tuyển còn gần ba tháng chuẩn bị. Khoảng thời gian ấy có thể giúp một số trụ cột bình phục, nhưng khả năng tìm lại phong độ và cảm giác thi đấu vẫn là dấu hỏi. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam chỉ còn đợt FIFA Days vào tháng 11 tới để rà soát lực lượng trước khi hoàn thiện phương án chiến thuật.

Đội hình chưa đáp ứng kỳ vọng

Thực tế từ FIFA ASEAN Cup cho thấy chiều sâu đội hình chưa đáp ứng kỳ vọng, dù nguồn cầu thủ nhập tịch và Việt kiều ngày càng được mở rộng. Khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị vẫn đáng kể, nhất là ở những vị trí giữ vai trò quyết định trong cách vận hành lối chơi.

Khi thiếu Xuân Son, hàng công mất đi một trung phong có khả năng làm tường, độc lập tác chiến và gây sức ép trực diện. Tuyến giữa cũng gặp khó nếu không có tiền vệ đủ khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự. Trong khi đó, những phương án chạy cánh chưa tạo được sự khác biệt cần thiết. Sự phụ thuộc vào một số cá nhân khiến đội tuyển khó duy trì hiệu quả khi phải thay đổi nhân sự.

Asian Cup 2027 đang đến gần và đội tuyển Việt Nam không còn nhiều thời gian để thử nghiệm. HLV Kim Sang-sik sẽ tận dụng giai đoạn chuẩn bị còn lại để củng cố lực lượng, giảm sự lệ thuộc vào các trụ cột và tạo thêm phương án ứng phó trước những đối thủ mạnh. Để tiến xa ở châu Á, đội tuyển phải có sức mạnh của cả một tập thể, mà không lệ thuộc vào sự tỏa sáng của vài cá nhân.

Asian Cup 2027 là cột mốc cuối trong hợp đồng hiện tại của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Tại bảng E, tuyển Việt Nam phải đối đầu Hàn Quốc, UAE và Yemen, những thử thách đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng lẫn chiến thuật. Với quỹ thời gian hạn chế, việc trao cơ hội cho nhân tố mới cần đi cùng quá trình đánh giá năng lực thực tế và khả năng hòa nhập với lối chơi chung.

YẾN PHƯƠNG