Tuyển U17 nữ Việt Nam tiếc nuối dù ghi 28 bàn, nhận thưởng nửa tỉ đồng

U17 nữ Việt Nam khép lại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng và ghi 28 bàn, nhưng HLV Okiyama Masahiko vẫn tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội trong chiến thắng 2-0 trước Kyrgyzstan ở lượt trận cuối.

U17 nữ Việt Nam đoạt vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 đầy thuyết phục. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tối 11-10, U17 nữ Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan 2-0 trên sân Bà Rịa (TPHCM), qua đó kết thúc vòng loại bảng D với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, ghi 28 bàn và giữ sạch lưới. Thành tích này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko giành ngôi đầu bảng, chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Dù hài lòng với kết quả chung cuộc, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn ở khả năng tận dụng cơ hội của học trò. HLV Okiyama Masahiko chia sẻ sau trận đấu: “Sau khi ghi bàn, thế trận đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục thay người, đưa vào sân những cầu thủ nhanh nhẹn, có kỹ thuật để tạo sức ép và áp đảo đối thủ. Toàn đội đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng rất tiếc là chưa thể tận dụng thành công một số tình huống”.

Trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với Kyrgyzstan, ban huấn luyện U17 nữ Việt Nam đã nghiên cứu 2 trận đấu trước đó của đối thủ, nhận thấy đại diện đến từ Trung Á có lợi thế về thể hình, thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài và bóng bổng. Từ đó, toàn đội xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Theo HLV Okiyama Masahiko, các học trò gặp khó khăn trong việc triển khai những điểm mạnh ở hiệp 1. Phải đến phút 25, sức ép của đội chủ nhà mới được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Nguyễn Thị Huyền Trang. Đến phút 55, Huyền Trang kiến tạo để Đỗ Thị Hà Vi đánh đầu nhân đôi cách biệt. Đội chủ nhà còn tạo ra thêm nhiều cơ hội nguy hiểm vào cuối trận, nhưng Trương Khánh Chi và Hà Vi lần lượt bỏ lỡ những tình huống đáng tiếc.

Hàng thủ U17 nữ Việt Nam thể hiện sự chắc chắn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam lần lượt thắng Palestine (tỷ số 6-0), Quần đảo Bắc Mariana (20-0) và Kyrgyzstan (2-0). HLV Okiyama Masahiko đánh giá: “Thành tích này là kết quả của quá trình tập luyện và nỗ lực của toàn đội. Các cầu thủ đã chủ động tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp đề ra. Tôi cũng gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), địa phương đăng cai và người hâm mộ đã hỗ trợ, cổ vũ đội tuyển trong suốt giải đấu”.

Hướng đến vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Chúng tôi sẽ phân tích đối thủ sau khi có kết quả bốc thăm để xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp. Từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, ông cũng nhấn mạnh vai trò của các CLB chủ quản trong việc giúp cầu thủ cải thiện kỹ thuật, đồng thời khuyến khích từng cá nhân chủ động tập luyện thêm”.

Sau chiến thắng trước Kyrgyzstan, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu của đội tuyển. VFF quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng cho thành tích ở trận đấu cuối. Trước đó, đội cũng nhận thưởng 400 triệu đồng sau 2 chiến thắng trước Palestine và Quần đảo Bắc Mariana.

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HỮU THÀNH