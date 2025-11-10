Unai Emery: Aston Villa "rất tự hào" khi thắng áp đảo Bournemouth

Aston Villa đã đè bẹp Bournemouth 4-0 tại Villa Park để vươn lên vị trí thứ 6 và đó là lý do HLV Unai Emery cảm thấy "rất tự hào" sau bước khởi đầu chiến dịch chậm chạp đầu mùa.

Amadou Onana (giữa) nhân đôi cách biệt cho Aston Villa

Aston Villa đã giành chiến thắng dễ dàng nhờ các bàn thắng của Emiliano Buendia, Amadou Onana, Ross Barkley và Donyell Malen. Buendia đã có một cú đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Bournemouth, giúp Villa vươn lên dẫn trước ở phút 28 trước khi Onana tung ra một cú sút sệt tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ.

Evanilson đã có một cú đánh đầu chạm xà ngang trong khi Antoine Semenyo đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 2 khi Cherries loay hoay tìm bàn thắng. Cuối cùng Ross Barkley và Donyell Malen khép lại chiến thắng dễ dàng bằng các bàn thắng ở những phút cuối.

Nhìn lại màn trình diễn, Emery đã hết lời khen ngợi đội bóng của mình. "Tôi rất hài lòng với chiến thắng này. Chúng tôi đang hồi phục sau khởi đầu mùa giải không tốt. Nỗ lực về mặt thể lực là rất lớn, và việc quản lý đội hình với nhiều cầu thủ khác nhau với nỗ lực cần thiết, chúng tôi có thể tự hào sau trận đấu. Đây là trình độ của các cầu thủ. Chúng tôi đang cố gắng thiết lập tiêu chuẩn của mình trong mọi thứ, mỗi ngày, cách chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu và chất lượng của các cầu thủ đều rất quan trọng.”

Kết quả này cũng củng cố phong độ sân nhà tuyệt vời của Villa. Đội bóng của Emery hiện chỉ thua một trong 24 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 14, hòa 8) – trận thua 0-3 trước Crystal Palace vào tháng Tám. Trong hai mùa giải gần nhất, chỉ có Liverpool (58), Man City (54) và Arsenal (52) giành được nhiều điểm trên sân nhà hơn con số 50 của Villa tại Ngoại hạng Anh.

Emery cũng khen ngợi các cầu thủ của mình vì sự tập trung và cân bằng trong suốt trận đấu. “Đó là một bàn thắng tuyệt vời, Emi có tố chất để ghi bàn từ những tình huống cố định,” ông nói thêm. Việc các cầu thủ có được sự cam kết tập trung trước trận đấu và trong cách chúng tôi chơi thực sự là điều đáng kinh ngạc. Đây là cách chúng tôi đang xây dựng và cố gắng phục hồi, cảm thấy tốt hơn ở giải đấu và Europa League để có được màn trình diễn cần thiết cho tương lai".

"Giờ đây, sự cân bằng trong đội hình của chúng tôi đã tốt hơn với các cầu thủ, sự tập trung hơn và những thử thách mà chúng tôi có. Các cầu thủ đang phản ứng tốt trên sân. Điều rất quan trọng là cách chúng tôi kết thúc ngày hôm nay, chiến thắng và cảm thấy tốt”.

Một ngày xui rủi của Newcastle

Sự vươn lên mạnh mẽ của Aston Villa tương phản với đà sa sút của Newcastle khi đội quân của Eddie Howe phơi áo 1-3 trên sân Brentford. Tiền đạo Harvey Barnes mở tỷ số cho Newcastle khi ghi bàn thắng thứ 50 tại Ngoại hạng Anh ở phút 27. Nhưng cú sút xa của Kevin Schade từ đường ném biên dài của Michael Kayode ở phút 56 đã giúp Brentford gỡ hòa.

Hậu vệ Dan Burn (Newcastle) bị đuổi khỏi sân ở phút 73 vì nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi với Dango Ouattara. Tiền đạo người Brazil Igor Thiago bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền và ghi thêm một bàn nữa trong thời gian bù giờ, nâng tổng số bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này lên con số 9.

Bị West Ham đánh bại 3-1 vào cuối tuần trước, Newcastle đang chìm sâu ở vị trí thứ 14 và không thể giành chiến thắng trên sân khách trong 9 lần ra sân kể từ tháng 4.

Crystal Palace và Brighton hòa nhau 0-0 tại Selhurst Park, khiến cả hai đội đều dậm chân giữa bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nottingham Forest thắng Leeds 3-1 để thu ngắn khoảng cách tối thiểu so với vị trí an toàn của Burnley. Nmecha mở tỷ số cho Leeds phút 13. Sangare gỡ hòa phút 15 trước khi Gibbs-White nhân đôi cách biệt phút 68. Anderson ấn định chiến thắng từ chấm 11m ở phút cộng thêm.

HOÀNG HÀ