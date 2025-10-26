UFC 321: Tom Aspinall và Ciryl Gane sẽ tái đấu sau đòn “chọc mắt” của võ sĩ người Pháp

Trận đấu chính của sự kiện UFC 321 diễn ra tại Bát giác đài Etihad Arena (của Saudi Arabia) đã kết thúc theo cách không ai mong muốn: Kết quả “Bất phân thắng bại” - sau khi Tom Aspinall bị trúng đòn “chọc mắt” của Ciryl Gane, và không thể tiếp tục thi đấu.

Aspinall bị đau mắt không thể thi đấu ngay đầu hiệp 1

Đương kim vô địch hạng nặng Aspinall đã không thể tiếp tục thi đấu ngay ở giây thứ 25 của hiệp đấu đầu tiên. Một đòn “chọc mắt” cực kỳ vô tình của “Bon Gamin” khiến mắt phải của “Lửng mật” bị đau, anh không thể nhìn rõ mọi vật và không thể chinh chiến tiếp.

Trận đấu đã phải kết thúc trong cảnh dang dở “kinh dị” vì không khán giả nào tưởng tượng ra được một diễn biến như vậy: “Bất phân thắng bại”. Như để mọi việc càng “kinh dị hơn”, Aspinall phải rời Bát giác đài với nửa bên gương mặt chảy máu, phải dùng khăn chấm mắt và nhờ người dìu đi.

Chủ tịch UFC - “Ông bầu trọc đầu” Dana White có những chia sẻ ngay lập tức với giới truyền thông và báo đài ngay trận đấu kết thúc quá dang dở: “Tôi cũng cảm thấy như mọi người cảm giác thôi. Màn trình diễn tuyệt vời, kết thúc lại rất tệ hại, các bạn biết không?”

“Tôi nghĩ sau trận đấu với Jon Jones, nhiều người đã bỏ qua không nghĩ đến trường hợp của Ciryl Gane, nhưng anh ấy trông rất là tuyệt vời trong tối ngày nay... Trận đấu tưởng như sẽ rất hay, cứ như thể chúng tôi sẽ có vài hiệp đấu và đó sẽ là một trận đấu tốt”.

Khi được hỏi trực tiếp về trận tái đấu, Chủ tịch White trả lời: “Thật đau đớn - nhưng đúng vậy… Thật không may khi trận đấu kết thúc theo cách đó và vâng, tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ có nhiều sự quan tâm hơn đến trận tái đấu sau khi họ nói rằng, các bạn biết đấy, Gane đã khiến Tom chảy máu và Tom không muốn tiếp tục chiến đấu”.

“Vì vậy, trận tái đấu là rất thú vị… Ngay tại đây, ngay lúc này, thành thật mà nói rằng là, tôi vốn không bao giờ làm thế này khi nói về trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào ngay sau trận đấu vừa kết thúc, nhưng giờ thì: "Trận tái đấu mới là điều có rất ý nghĩa.”

Trước đó, cũng trong một trận đấu ở hạng cân nặng, “Bại tướng của Tom” là Alexander Volkov đã giành chiến thắng bằng điểm số không đồng thuận sau 3 hiệp đấu có điểm số 28-29, 29-28 và 29-28 khi đối đầu với võ sĩ người Brazil - “Malhadinho”Jailton Almeida.

Tuy vậy, chiến thắng này không giúp cho “Drago” trở thành Kẻ thách đấu số 1 cho đai hạng nặng của UFC. Chủ tịch White đã lý giải điều này: “Thật không may cho Volkov, cậu ta thắng trận đấu tối nay, điều mà tôi nghĩ cậu ta nên làm. Đã có rất nhiều quyết định tồi tệ trong UFC, vì vậy tôi mừng vì mọi chuyện đã diễn ra theo ý cậu ta”.

“Nhưng mà, thật không may cho cậu ta, diễn biến của trận đấu chính của UFC 321 lại là một cơn ác mộng thật sự và với những gì xảy ra, kết quả này không giúp cho Volkov trở thành Ứng cử viên số 1 để tranh đai hạng nặng của UFC ngay ở thời điểm hiện tại”.

Trong một biến cố đáng chú ý, khi bị la ó và huýt sáo vì không thể tiếp tục trận đấu, Aspinall đã có phản ứng: “Tôi vừa bị chọc vào mắt. Sao các người lại la ó vậy? Chuyện này thật là nhảm nhí. Trận đấu chỉ mới bắt đầu. Hoàn toàn nhảm nhí. Tôi đang tức điên lên...”

Đ.Hg.