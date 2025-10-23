UFC 321: Ciryl Gane đưa ra lời cảnh báo đanh thép đến trại huấn luyện của Tom Aspinall

Ciryl Gane tin rằng trại huấn luyện của Tom Aspinall nên thận trọng trước sự kiện UFC 321. Gane sẽ thách đấu Aspinall, tranh đai vô địch hạng nặng UFC tại Abu Dhabi cuối tuần. Trước đó, cha và HLV của Aspinall - Andy Lee chia sẻ rằng ông không nghĩ Gane sẽ có bất kỳ câu trả lời với con trai mình.

Gane (phải) sẽ đấu Aspinall vào cuối tuần này

“Khi nhìn vào BXH, vào sự nghiệp của tôi, tôi nghĩ anh ta đang đánh giá thấp tôi", Gane đã đưa ra cảnh báo, “Tôi không chắc. Tôi nghĩ đó không phải là cách hay. Tôi nghĩ có lẽ là để truyền thông tạo ra điều gì đó, nhưng tôi nghĩ khi bạn ở đẳng cấp cao, bạn không thể đơn giản nói như vậy được”.

“Thật vô lý. Nếu bạn muốn nói như vậy, có lẽ là để giúp anh ta tự tin hơn, có thể là để dọa nạt tôi, hoặc có thể chỉ để gây chú ý trên mạng xã hội. Nếu anh ấy cùng toàn đội tin vào điều này, thì điều đó hẳn sẽ không tốt cho anh ấy”, “Bon Gamin” khẳng định.

Gane từng có rất nhiều tuần lễ chuẩn bị trước thềm các trận tranh đai vô địch hạng nặng UFC. Trước trận đấu với lại Aspinall, Gane cho biết anh không cảm thấy có gì khác biệt nếu so với khi anh chuẩn bị cho các trận đấu với Francis Ngannou và Jon Jones.

“Cảm giác là tôi rất vui khi được ở đây, nhưng tôi nghĩ - tôi cũng rất vui dành cho Jon Jones và Francis nữa. Không có gì khác biệt đâu, chỉ như là những câu chuyện bình thường. Tôi đã quen thuộc với cảm giác này, cho ngày trọng đại rồi”, Gane có chia sẻ.

Các trận đấu của Aspinall thường không kéo dài, và điều đó khiến một số võ sĩ khó chuẩn bị khi đối đầu với cho anh bên trong Bát giác đài. Nhưng Gane tin rằng anh có thể thử thách đối thủ Aspinall ở những khía cạnh khác nhau khi trao đổi đòn đánh.

“Vâng, tất nhiên rồi. Tôi nghĩ khi bạn dành thời gian phân tích Tom Aspinall, có lẽ bạn có thể tìm ra những điểm tương đồng, vì là anh ta không có đủ kinh nghiệm để đấu 5 hiệp, vì anh ta chưa từng đấu với một võ sĩ nào như tôi. Anh ta là một võ sĩ toàn diện với tốc độ tốt. Đây là lợi thế, nhưng với tôi, chắc chắn sẽ có chút khác biệt”.

Có những chỉ trích, chế giễu cho rằng, hạng cân nặng của UFC thiếu tính cạnh tranh vì không có nhiều võ sĩ giỏi. Với Gane, anh tin rằng, quan điểm này vốn không công bằng một chút nào: “Đúng vậy, ở hạng cân nặng, vẫn có rất nhiều võ sĩ giỏi lắm chứ”.

“Họ thích chỉ trích hạng cân nặng vì chúng tôi rất nặng. Thật không dễ để giữ được thể hình có trọng lượng như vậy, khi bạn nặng hơn 100 kg, lại còn phải có kỹ thuật, phải đảm bảo thể lực tốt. Mọi người thực sự rất khắt khe với hạng cân này của chúng tôi”.

Một trận đấu hạng nặng quan trọng khác được lên lịch tại sự kiện UFC 321 tại Bát giác đài Etihad Arena sẽ là cuộc đối đầu giữa Jailton Almeida và Alexander Volkov. Gane không ngạc nhiên nếu trận đấu này kết thúc bằng một trận tranh đai vô địch.

"Đội ngũ UFC biết rõ công việc của họ, và nếu họ xếp lịch cho trận đấu này, tất nhiên là vì 2 võ sĩ này thực sự giỏi và đã tiến lại rất gần với trận tranh đai vô địch hạng nặng”, Gane nói, "Vậy nên, có lẽ người thắng sẽ giành suất tranh đai hạng nặng UFC”.

Gane từng giữ đai Interim hạng nặng, nhưng anh chưa bao giờ đoạt được đai vô địch tuyệt đối. Anh không thành công trong những lần thử sức với Ngannou và Jones, nhưng Gane tin rằng - cuối cùng anh sẽ phá vỡ được thứ rào cản vô hình này...

“Ngay lúc này, đó là mục tiêu của tôi. Vì vậy, ban đầu, tôi sẽ rất hạnh phúc vì đã hy sinh rất nhiều cho trận đấu này, và tôi sẽ thực sự biết ơn về cuộc sống, về toàn bộ sự nghiệp của mình, những trải nghiệm, những chiến thắng, những thất bại, đó sẽ là cảm xúc của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ thực sự hạnh phúc”.

“Tôi sẽ rất hạnh phúc với các HLV, cho gia đình, bạn bè và cho cả những NHM ủng hộ tôi từ nước Pháp. Chúng tôi là một quốc gia thể thao. Chúng tôi rất giỏi bóng đá, bóng rổ, điền kinh, mọi môn thể thao. Giờ đây, chúng tôi cũng rất giỏi MMA, và tôi muốn chứng minh điều đó”.

