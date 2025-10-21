Tom Aspinall: Để ngỏ khả năng đấu quyền Anh nhưng đang tập trung bảo vệ đai UFC hạng nặng

Jon Jones giải nghệ đầu năm nay, và bỏ lại Tom Aspinall “một mình đơn côi”. Và như vậy, Jones cũng đã tước đi cơ hội kiếm tiền lớn nhất của “Lửng mật”. Đó là lý do, cha Aspinall, đồng thời cũng là HLV, Andy Aspinall, đã tìm ra một cách khác để con trai mình kiếm bộn tiền...

Aspinall và cha của mình

Sau khi UFC xác nhận là, Aspinall sẽ bảo vệ đai vô địch hạng nặng UFC trước “Bon Gamin” Ciryl Gane tại sự kiện UFC 321, người cha thân yêu của anh đã bày tỏ sự quan tâm đến một trận đấu quyền. Võ sĩ người Anh này đã từng tập luyện với Tyson Fury trong quá khứ cơ mà!

“Tôi rất muốn con trai mình được thi đấu một trận quyền Anh với thù lao hậu hĩnh. Tiền thì có, và tôi không hiểu tại sao một người tài năng như là Tom lại không được hưởng một phần tiền thưởng, khi các võ sĩ quyền Anh đang kiếm được gấp trăm lần”, ông Andy có chia sẻ.

Nhưng mà liệu Tom có ​​muốn điều đó ngay vào lúc này? Trò chuyện với Nhà vô địch hạng nặng tối thượng, Shakiel Mahjouri của SHAK MMA nhắc lại mong muốn của ông Andy. Mahjouri lưu ý rằng với việc Zuffa Boxing - dự án quyền Anh mạo hiểm của Dana White - ra mắt vào năm tới, việc chuyển sang quyền Anh có thể là một bước chuyển đổi suôn sẻ với Tom...

Tuy vậy, Aspinall thẳng thắn cho biết: “Thành thật mà nói, đây không phải là điều tôi đang suy nghĩ kỹ. Đây không phải là điều tôi thực sự quan tâm vào lúc này. Vậy nên, nếu tôi muốn đấu quyền, tôi sẽ thượng đài ở trong tương lai sau này. Nhưng còn ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ đang tập trung vào việc giữ vững đai vô địch hạng cân nặng trong Bát giác đài của UFC”.

Rất dễ hiểu, “Lửng mật” đang tập trung trong việc trở thành Nhà vô địch hạng cân nặng vĩ đại nhất ở trong lịch sử của UFC mà giới MMA từng được chứng kiến. Anh đã phải chờ đợi rất lâu mới có thể tự vị thế giữ đai Interim trở thành Nhà vô địch tối thượng, mà không trải qua trận tranh đai như mong muốn (do Huyền thoại Jon Jones đã “bỏ của chạy lấy người”).

Nên nhớ, “Tiền nhân” Francis Ngannou, để có được vị thế thách đấu ngay lập tức trước Tyson Fury và Anthony Joshua ngay khi vừa dấn thân vào làng đánh quyền chuyên nghiệp hạng nặng, đã phải khẳng định bản thân một cách chắc chắn trong Bát giác đài của UFC suốt 3 năm ròng rã.

Với Tom ngay vào lúc này, tiền là rất quan trọng. Nhưng vị thế, danh tiếng - địa vị và thành tích kỷ lục trước mắt còn quan trọng hơn. Đầu tiên là, anh phải có lần đầu tiên bảo vệ thành công đai vô địch hạng nặng tối thượng khi đối đầu với “Bon Gaming” vào cuối tuần này.

Sau đó, sẽ là nhắm đến trận tái đấu với đối thủ người Nga - Alexander Volkov (anh đã từng thắng võ sĩ 36 tuổi quê ở Moscow bằng Submission với đòn khóa tay hồi năm 2022). Anh có khen ngợi sự tiến bộ của đối thủ: “Anh ta trông rất là tuyệt vời. Tôi biết anh ta giỏi như thế nào khi đấu với anấyấyt... Tôi biết anh ta thực sự giỏi”.

“Tôi nghĩ nếu như anh ta giành chiến thắng trong trận đấu với Jailton Almeida (trận đấu phụ của sự kiện UFC 321), và tôi thắng trận của mình, thì sau đó sẽ là trận tái đấu”, Aspinall nói với Adam Catterall và Paul Craig trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên TNT Fight Sports.

Nhưng hiện tại, anh tuyệt đối tập trung cho Gane.

Đ.Hg.