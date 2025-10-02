U23 Việt Nam vào cùng bảng với Saudi Arabia

Kết quả bốc thăm cho VCK U23 châu Á 2026 được AFC tiến hành vào chiều 2-10 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Kết quả bốc thăm đã đưa U23 Việt Nam vào bảng A được đánh giá cân sức.

U23 Việt Nam cùng bảng với Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Saudi Arabia, từng 3 lần vào đến trận chung kết, trong đó có 1 lần vô địch vào năm 2022. Saudi Arabia được nhận diện là đội mạnh nhất bảng này. Hai đội còn lại được xem khá cân sức với U23 Việt Nam là Jordan và Kyrgyzstan.

Ở các bảng đấu khác, đương kim vô địch Nhật Bản góp mặt ở bảng B cùng Qatar, UAE và Syria. Bảng C chứng kiến sự hiện diện của Uzbekistan (vô địch 2018), Hàn Quốc (vô địch 2020), Iran và Lebanon (lần đầu tham dự). Trong khi đó, Iraq (vô địch 2013) sẽ đối đầu với Australia, Thái Lan và Trung Quốc tại bảng D.

VCK U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-1 đến 24-1-2026 tại Saudi Arabia, với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt tại VCK U23 châu Á, sau khi toàn thắng cả 3 trận tại bảng C vòng loại, vượt qua Bangladesh, Singapore và Yemen để giành ngôi đầu bảng. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục, đồng thời mở ra cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu tạo thêm những dấu ấn mới, kể từ sau thành tích lịch sử lọt vào chung kết năm 2018.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt sẽ hội quân trở lại từ ngày 4-10 tại Hà Nội, song song với đợt tập trung của Đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10-2025.

Đội sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7-10 trước khi sang UAE tập huấn. Tại đây, U23 Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu được đánh giá rất chất lượng về chuyên môn với U23 Qatar, diễn ra vào ngày 9-10 và 13-10, nhằm hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho các mục tiêu quan trọng phía trước, gồm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

