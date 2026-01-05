U23 Việt Nam - U23 Jordan: Khởi đầu hành trình chinh phục châu lục

U23 Jordan gần như là đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại bảng A, và nếu vượt qua họ, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rộng mở cánh cửa đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 (vào lúc 18g30, ngày 6-1)

U23 Việt Nam bắt đầu chinh phục vòng chung kết U23 châu Á 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, để đánh bại U23 Jordan ở thời điểm này là thử thách không hề dễ dàng. Họ đến từ nền bóng đá vừa giành vé dự World Cup 2026, đồng thời từng lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023 cách đây hai năm. Ở trận giao hữu gần nhất, thầy trò HLV Omar Najhi thể hiện sự đáng gờm khi cầm hòa cả đương kim vô địch U23 Nhật Bản tỷ số 1-1.

Trong đội hình của đại diện Tây Á có 3 tuyển thủ quốc gia đã tạo ra cảm hứng World Cup 2026, gồm hậu vệ Ali Hajabi cùng cặp tiền đạo Amin Al-Shanaineh và Odeh Al-Fakhouri. Chắc chắn, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với hàng công dạn dày kinh nghiệm đến từ U23 Jordan.

Trong đó, sự lệch pha về chiều cao so với U23 Jordan là bất lợi của U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Kim Sang-sik có chiều cao trung bình 1m76, chỉ xếp thứ 15 trong số 16 đội tham dự vòng chung kết. Trong khi đó, U23 Jordan đứng thứ 4 với thông số 1m81. Thủ môn Trần Trung Kiên (cao 1m91) cùng các đồng đội cần đặc biệt thận trọng trong các tình huống bóng cố định.

U23 Jordan cầm hòa U23 Nhật Bản ở trận giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026

Nhưng vấn đề lớn nhất của HLV Kim Sang-sik lại nằm ở hàng công. Chấn thương của Bùi Vĩ Hào vào phút chót đã tác động lớn đến kế hoạch của ông Kim, chưa kể Nguyễn Thanh Nhàn vẫn để ngỏ khả năng lấy lại phong độ vừa trở lại sau chấn thương. Trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc đúng nghĩa chỉ còn Nguyễn Đình Bắc đang có trạng thái tốt nhất, và tất nhiên cầu thủ này cũng sẽ bị U23 Jordan theo kèm rất kỹ.

“Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Phi Hoàng và Khuất Văn Khang đều rất nhanh nhẹn. Chúng tôi phải hết sức cảnh giác và tìm cách ngăn cản họ”, HLV Omar Najhi của U23 Jordan chia sẻ. Đối thủ rõ ràng đã nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam, nhất là khi thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa trải qua một năm 2025 thành công ở Đông Nam Á. Thành thử, ông Kim cần phải làm mới, phải thay đổi nếu muốn U23 Việt Nam có kết quả tích cực ở trận ra quân.

Điều khiến HLV Kim Sang-sik hài lòng nhất là các học trò vẫn giữ được đôi chân trên mặt đất sau chuỗi chiến thắng tại các giải đấu khu vực. Điểm tựa tinh thần này sẽ tiếp thêm niềm tin cho U23 Việt Nam vươn ra đấu trường châu lục. Ngoài ra, kinh nghiệm từng dự sân chơi châu lục của Đình Bắc, Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn… sẽ giúp họ trở thành đầu tàu của toàn đội. U23 Việt Nam hiện sở hữu độ tuổi trung bình cao thứ hai tại giải (22,22 tuổi).

Đình Bắc tiếp tục là thủ lĩnh trên hàng công của U23 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik cũng xem U23 Việt Nam là đội tuyển yếu nhất bảng A. Chính việc tự nhận mình là “cửa dưới” sẽ giúp ông cùng các học trò giải phóng áp lực, để tư duy chiến thuật linh hoạt hơn và đôi chân trở nên thanh thoát.

U23 Việt Nam sẽ là đội tuyển mở màn cho năm 2026 đầy bận rộn của bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nâng cấp về chuyên môn, nhưng vẫn tiếp tục giữ được phong độ và bản lĩnh đã thể hiện trong năm cũ, qua đó chinh phục những nấc thang cao hơn khi vươn ra sân chơi châu lục. Hy vọng Văn Khang cùng các đồng đội sẽ có một khởi đầu thuận lợi, tạo tiền đề tích cực cho hành trình phía trước.

Dự đoán: U23 Việt Nam 1-0 U23 Jordan

HỮU THÀNH