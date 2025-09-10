U23 Indonesia bị loại, U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á

Trái ngược với nỗi buồn thất bại của U23 Indonesia là cảm xúc vỡ òa từ các tuyển thủ U23 Thái Lan khi đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 vào những phút bù giờ cuối cùng.

U23 Thái Lan đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc. ẢNH: FAT

Tại bảng F, U23 Thái Lan đối diện áp lực phải thắng U23 Malaysia sau khi chứng kiến đối thủ trực tiếp là U23 Lebanon vượt mặt ở trận đấu sớm. Sau 32 phút bóng lăn, Kakana Khamyok tỏa sáng để đưa đại diện đến từ xứ chùa Vàng dẫn trước. U23 Malaysia vẫn còn cơ hội đi tiếp nên đã đẩy cao đội hình sau đó. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 40, với bàn gỡ hòa 1-1 do công của Aysar Hadi.

Nếu tỷ số giữ nguyên, cả hai đội sẽ cùng bị loại. Khi kim đồng hồ chuyển sang phút 90+2, Kakana trở thành người hùng của U23 Thái Lan khi ghi “bàn thắng vàng”, làm vỡ tung cầu trường Thammasat.

U23 Thái Lan có 7 điểm, khép lại vòng loại với vị trí dẫn đầu bảng F và chính thức đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Trong khi đó, U23 Malaysia sớm kết thúc hành trình ngay từ vòng loại.

Chỉ có U23 Việt Nam, đội đứng đầu bảng C với 9 điểm, cùng U23 Thái Lan là hai đại diện của Đông Nam Á giành vé đến Saudi Arabia dự ngày hội lớn của bóng đá châu lục vào năm sau.

Một cầu thủ U23 Malaysia (áo vàng) thể hiện sự thất vọng khi không vượt qua được vòng loại Giải U23 châu Á 2026. ẢNH: FAT

Trong khi đó, U23 Indonesia gây thất vọng khi không vượt qua được vòng loại. Ở lượt trận cuối tại bảng J, đội bóng xứ Vạn đảo nhận thất bại 0-1 trước U23 Hàn Quốc, qua đó chỉ đứng nhì bảng với 4 điểm, không đủ điều kiện nằm trong tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để dự vòng chung kết.

Cũng xếp nhì bảng vòng loại nhưng không đủ điều kiện đi tiếp còn có U23 Philippines (6 điểm, bảng K) và U23 Campuchia (5 điểm, bảng G).

Một đội bóng khác liên quan đến U23 Việt Nam là U23 Yemen. Do thất bại 0-1 trước chính thầy trò HLV Kim Sang-sik ở trận đấu trên sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) vào tối 9-9, đại diện đến từ Tây Á này cũng không thể vượt qua được vòng loại.

Rạng sáng 10-9 (giờ Việt Nam), vòng loại Giải U23 châu Á 2026 chính thức khép lại, xác định 16 đội tuyển dự vòng chung kết.

Cụ thể, nhóm các đội đứng đầu vòng loại gồm U23 Jordan (bảng A), U23 Nhật Bản (bảng B), U23 Việt Nam (bảng C), U23 Australia (bảng D), U23 Kyrgyzstan (bảng E), U23 Thái Lan (bảng F), U23 Iraq (bảng G), U23 Qatar (bảng H), U23 Iran (bảng I), U23 Hàn Quốc (bảng J), U23 Syria (bảng K), cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon, U23 UAE và chủ nhà U23 Saudi Arabia.

HỮU THÀNH