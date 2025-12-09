U22 Malaysia được gia cố hàng phòng ngự trước cuộc so tài với Việt Nam

Các cầu thủ U22 Malaysia trên sân tập trước cuộc so tài với U22 Việt Nam. Ảnh: FAM

Đó là trung vệ Ubaidullah vừa hội quân với U22 Malaysia sau khi cùng CLB Terengganu thi đấu với Kuching City tại Malaysia Super League. Đây là cầu thủ mà Malaysia rất cần để xây chắc hàng phòng ngự qua kinh nghiệm trận mạc dày dặn và có thể hình tốt. Cầu thủ còn lại là thủ môn Haziq Mukhriz thuộc CLB UM Damansara.

U22 Malaysia hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng, nhưng để đạt được điều đó họ buộc phải có điểm trong cuộc so tài cùng U22 Việt Nam. Dù vậy, thực lực của họ chưa đủ để có thể tạo cú đột phá như các đàn anh ở đội tuyển quốc gia Malaysia qua việc nhập tịch ồ ạt trong thời gian qua. Ngoài ra, U22 Malaysia còn 2 sự vắng mặt quan trọng khác là tiền vệ Aliff Izwan Yuslan và hậu vệ Haqimi Azim Rosli.

Đáng chú ý là những buổi tập gần đây, các cầu thủ Malaysia đều mặc áo không số như ý đồ giấu bài trước khả năng bị các đối thủ “soi” đội hình. U22 Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng B khi có bằng 3 điểm với U22 Việt Nam nhưng nhỉnh hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Đội còn lại ở bảng này là U22 Lào đã bị loại sau 2 trận toàn thua.

LÊ ANH