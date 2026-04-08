Bóng đá trong nước

U20 nữ Việt Nam vào Tứ kết châu Á 2026

SGGPO

Vòng đấu bảng VCK U20 nữ châu Á 2026 đã kết thúc vào ngày 8-4 với lượt trận cuối tại bảng C, dù không thi đấu nhưng các cầu thủ U20 nữ Việt Nam trông chờ tin vui từ trận U20 nữ Ấn Độ và U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa với kết quả có lợi để giành vé cuối cùng vào Tứ kết.

Giành chiến thắng 3-1 ở trận cuối, nhưng không đủ để giúp Ấn Độ giành vé đi tiếp.
Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về U20 nữ Ấn Độ, qua đó Ấn Độ đứng hạng 3 bảng C cùng hiệu số -9. Thành tích này kém U20 nữ Việt Nam, đội xếp thứ ba bảng A. Các học trò của HLV Okiyama có 3 điểm cùng hiệu số -5. Với kết quả trên, U20 nữ Việt Nam trở thành 1 trong 2 đội đứng thứ ba (trong 3 bảng đấu) vào tứ kết U20 nữ châu Á 2026.

Ở vòng bảng, U20 nữ Việt Nam thua Trung Quốc và Thái Lan trước khi thắng Bangladesh ở trận cuối cùng. Trận thắng 1-0 trước Bangladesh dù không quá cách biệt về tỷ số nhưng 3 điểm quý giá đã giúp U20 nữ Việt Nam kịp giành vé đi tiếp.

Vào Tứ kết, các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh là U20 Nhật Bản, trận đấu này còn mang ý nghĩa quan trọng khác là đội thắng sẽ nhận vé tham dự U20 World Cup nữ 2027.

Ngay sau trận đấu, Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã trực tiếp gặp và chuyển lời chúc mừng của Thường trực Ban chấp hành VFF đến toàn đội. Phó chủ tịch Trần Anh Tú cho biết Thường trực Ban chấp hành VFF ghi nhận nỗ lực thi đấu của các cầu thủ, đồng thời thưởng động viên 300 triệu đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo Liên đoàn với đội tuyển U20 nữ.

QUỐC CƯỜNG

