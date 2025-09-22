Bóng đá trong nước

U18 Việt Nam thua trận thứ 2 tại Seoul Eou Cup 2025

SGGPO

Chiều 22-9, đội dự tuyển U18 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai tại giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025, gặp Tuyển Đại học Kanto (Nhật Bản) – đội bóng đã thắng U18 Zhejiang (Trung Quốc) 5-1 trong trận ra quân.

Cầu thủ hai đội chụp hình lưu niệm trước trận đấu
Cầu thủ hai đội chụp hình lưu niệm trước trận đấu

So với trận đấu mở màn gặp K.League U18 All Star, đội hình xuất phát của U18 Việt Nam có một số thay đổi với sự góp mặt của thủ môn Hoa Xuân Tín cùng các cầu thủ Đinh Xuân Khải, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Văn Bách. Lối chơi chắc chắn, tập trung vào khả năng hỗ trợ và bọc lót giúp U18 Việt Nam đứng vững trước sức ép của đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, Đại học Kanto cầm bóng nhiều hơn nhưng không có nhiều cơ hội rõ ràng để tiếp cận khung thành. Đáng tiếc là các học trò HLV Yutaka Ikeuchi không bảo toàn được thế quân bình khi ở phút bù giờ hiệp một, Fukumota Itta tung cú sút xa uy lực ngoài vòng cấm, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Nhật Bản.

Web-LichThiDau-U18VN-EOUCup2025.png

Bước sang hiệp hai, HLV Yutaka Ikeuchi thực hiện một số điều chỉnh nhân sự vừa để thay đổi thế trận, vừa tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Đội dự tuyển U18 Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự tự tin trong các pha phối hợp. Phút 86, cơ hội gỡ hòa đến rất gần khi Phạm Anh Tuấn tung cú sút căng ngoài vòng cấm, bóng vượt qua tầm với thủ môn đối phương nhưng hậu vệ Đại học Kanto kịp thời cản phá ngay trước khung thành bỏ trống. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội bóng đến từ Nhật Bản.

Dù chưa giành được điểm số, nhưng màn trình diễn của U18 Việt Nam ở trận đấu hôm nay cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách tổ chức lối chơi, đồng thời tiếp tục mang lại những trải nghiệm quý báu giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bổ sung vào hành trang chuẩn bị cho các giải đấu chính thức phía trước.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Đại học Kanto Yutaka Ikeuchi Hoa Xuân Tín U18 Việt Nam Nguyễn Việt Long Nguyễn Văn Bách Bọc lót Phạm Anh Tuấn Quân bình Dự tuyển

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn