U18 Việt Nam thua trận thứ 2 tại Seoul Eou Cup 2025

Cầu thủ hai đội chụp hình lưu niệm trước trận đấu

So với trận đấu mở màn gặp K.League U18 All Star, đội hình xuất phát của U18 Việt Nam có một số thay đổi với sự góp mặt của thủ môn Hoa Xuân Tín cùng các cầu thủ Đinh Xuân Khải, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Văn Bách. Lối chơi chắc chắn, tập trung vào khả năng hỗ trợ và bọc lót giúp U18 Việt Nam đứng vững trước sức ép của đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, Đại học Kanto cầm bóng nhiều hơn nhưng không có nhiều cơ hội rõ ràng để tiếp cận khung thành. Đáng tiếc là các học trò HLV Yutaka Ikeuchi không bảo toàn được thế quân bình khi ở phút bù giờ hiệp một, Fukumota Itta tung cú sút xa uy lực ngoài vòng cấm, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng Nhật Bản.

Bước sang hiệp hai, HLV Yutaka Ikeuchi thực hiện một số điều chỉnh nhân sự vừa để thay đổi thế trận, vừa tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ. Đội dự tuyển U18 Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự tự tin trong các pha phối hợp. Phút 86, cơ hội gỡ hòa đến rất gần khi Phạm Anh Tuấn tung cú sút căng ngoài vòng cấm, bóng vượt qua tầm với thủ môn đối phương nhưng hậu vệ Đại học Kanto kịp thời cản phá ngay trước khung thành bỏ trống. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội bóng đến từ Nhật Bản.

Dù chưa giành được điểm số, nhưng màn trình diễn của U18 Việt Nam ở trận đấu hôm nay cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách tổ chức lối chơi, đồng thời tiếp tục mang lại những trải nghiệm quý báu giúp các cầu thủ trẻ tích lũy bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bổ sung vào hành trang chuẩn bị cho các giải đấu chính thức phía trước.

CAO TƯỜNG