U17 nữ Việt Nam xác định đối thủ ở vòng loại châu Á 2027

Lễ bốc thăm cho vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 đã diễn ra tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia) vào sáng 16-7. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1, đồng thời là chủ nhà tại bảng D.

U17 nữ Việt Nam trong trận đấu vói U17 Australia tại giải châu Á 2026. Ảnh: VFF

Khu vực Đông Nam Á có 8 đội tham dự. Ngoài Việt Nam, các đội Singapore, Lào, Malaysia, Thái Lan và Myanmar cùng có lợi thế khi đăng cai bảng đấu vòng loại.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Tại các bảng còn lại, bảng A có sự góp mặt của Hàn Quốc, Jordan, Tajikistan (chủ nhà) và UAE. Bảng B gồm Indonesia, Singapore (chủ nhà), Saudi Arabia và Bahrain. Bảng C có Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Lào (chủ nhà) và Campuchia.

Bảng E gồm Ấn Độ, Malaysia (chủ nhà), Syria và Iraq. Bảng F có Thái Lan (chủ nhà), Lebanon, Macau và Bhutan. Bảng G là cuộc cạnh tranh giữa Myanmar (chủ nhà), Hong Kong (Trung Quốc) và Guam. Trong khi đó, bảng H gồm Philippines, Bangladesh và Uzbekistan (chủ nhà).

Vòng loại AFC U17 nữ châu Á 2027 có sự tham dự của 30 đội tuyển, nhiều hơn 2 đội so với kỷ lục 28 đội tại vòng loại năm 2019. Các đội được chia vào 8 bảng, gồm 6 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tập trung.

Theo điều lệ giải, 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào VCK AFC U17 nữ châu Á 2027, nơi đã xác định 4 đội tuyển giành vé trực tiếp nhờ thành tích lọt vào top 4 tại giải đấu năm 2026, gồm đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, á quân Nhật Bản, cùng hai đội đồng hạng ba Australia và Trung Quốc.

VCK AFC U17 nữ châu Á Trung Quốc 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 31-3 đến 17-4-2027. Lễ bốc thăm chia bảng VCK sẽ được tổ chức vào tháng 12-2026. Bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất tại VCK AFC U17 nữ châu Á 2027 sẽ đại diện cho châu Á tham dự FIFA U17 nữ World Cup Morocco 2027.

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