Bóng đá trong nước

U17 nữ Việt Nam thuận lợi trong mục tiêu tranh vé vào vòng chung kết

SGGPO

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lựa chọn Việt Nam là một trong những quốc gia đăng cai tổ chức một bảng đấu tại Vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2027. Việc đóng vai chủ nhà ít nhiều thuận lợi cho các cô gái Việt Nam trong việc tranh vé vào vòng chung kết.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam có thuận lợi khi sẽ đá sân nhà ở vòng loại bảng.
Đội tuyển U17 nữ Việt Nam có thuận lợi khi sẽ đá sân nhà ở vòng loại bảng.

Theo kế hoạch của AFC, lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng loại Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2027 sẽ diễn ra vào ngày 16-7-2026. Vòng loại được tổ chức theo thể thức thi đấu tập trung từ ngày 5 đến 11-102026.

Vòng loại năm nay có 31 đội tuyển tham dự. Trong đó, 4 đội đã giành quyền tham dự FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2026, bao gồm cả đội chủ nhà Vòng chung kết Trung Quốc, được đặc cách vào thẳng Vòng chung kết Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2027 và không tham dự vòng loại.

30 đội tham dự vòng loại sẽ được chia vào 4 nhóm hạt giống để tiến hành bốc thăm. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng các đội Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Myanmar. Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ được chia thành 8 bảng, gồm 7 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội, thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức tập trung tại các quốc gia đăng cai. 8 đội đứng đầu các bảng sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2027.

Đáng chú ý, do Liên đoàn Bóng đá Nepal hiện đang bị FIFA đình chỉ theo Thông tư số 1967, Đội tuyển U17 nữ Nepal sẽ không tham dự vòng loại. AFC đã cập nhật danh sách các đội tham dự và tiến hành bốc thăm trên cơ sở 31 đội tuyển.

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LÊ ANH

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