U17 nữ Việt Nam thua đội hình 2 của nữ Weder Bremen 1-6

Tiếp tục chương trình thi đấu tập huấn tại Đức, chiều 17-9, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có trận giao hữu gặp đội nữ Werder Bremen II và thua với tỷ số 1-6.

Đội hình 2 của Werder Bremen là "quân xanh" chất lượng cho các cô gái Việt Nam thử sức.
Đây là đội bóng đang thi đấu tại Regionalliga Nord (hạng Ba Đức), với độ tuổi trung bình hơn 20. Sau 3 vòng đấu, họ đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với thành tích 1 thắng, 1 hòa (0-0) và 1 thua.

Trước đối thủ giàu kinh nghiệm và thể lực tốt, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, phút 27 đội chủ nhà mở tỷ số từ một pha tấn công biên. Đến phút 38, U17 nữ Việt Nam có bàn gỡ hòa sau tình huống thủ môn đối phương xử lý không dứt khoát, bóng chạm Hà Vi rồi đi vào lưới. Tuy vậy, Werder Bremen II nhanh chóng vượt lên với bàn thắng chéo góc ở phút 42, khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-1.

Sang hiệp 2, Werder Bremen II tiếp tục cho thấy sự vượt trội về kinh nghiệm. Đội chủ nhà lần lượt ghi thêm 3 bàn ở các phút 4, 13 và 37. Đáng chú ý, phút 41, U17 Việt Nam có cơ hội rõ ràng nhưng pha dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Chung cuộc, U17 nữ Việt Nam nhận kết quả thua 1-6.

Phát biểu sau trận, HLV trưởng Okiyama Masahiko cho biết: “Tuy là đội bóng dự bị cho đội 1 của Werder Bremen, thi đấu tại Bundesliga, nhưng cũng rất mạnh. Họ có thể lực, tốc độ và kinh nghiệm vượt trội, trong đội hình có một số cầu thủ lớn tuổi hơn so với U17 Việt Nam. Tôi đánh giá đối thủ hôm nay thực sự chất lượng”.

Cầu thủ hai đội chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu.

HLV trưởng Okiyama Masahiko chia sẻ thêm: “Chúng tôi có hai trận đấu liên tiếp nên không có thời gian tập luyện thêm giữa các trận. Sau trận này, toàn đội cần cải thiện khả năng đối kháng, đồng thời tận dụng cơ hội cướp bóng để tổ chức tấn công nhanh. Hôm nay, chúng tôi để mất bóng trong nhiều tình huống và điều đó dẫn đến một số bàn thua đáng tiếc”.

Theo kế hoạch, ngày 18-9, U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có trận giao hữu với đội U17 nữ Werder Bremen.

ĐOÀN NHẬT

