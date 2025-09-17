Bóng đá trong nước

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam bắt đầu chặng 2 chuyến tập huấn tại Đức

Sau khi khép lại quãng thời gian tập huấn tại Dortmund, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã di chuyển hơn 3 giờ đồng hồ bằng xe bus để đến thành phố cảng Bremen – một trong những trung tâm văn hóa, lịch sử lâu đời và cũng là cái nôi bóng đá giàu truyền thống của nước Đức.

Đội đã có buổi trò chuyện và được giới thiệu về hệ thống đào tạo trẻ của CLB Brenner

Tại đây, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã được chào đón nồng nhiệt bởi ông Klaus Filbry – CEO CLB Werder Bremen và ông Dominik Kupilas – Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu.

Dù trải qua hành trình dài, các cầu thủ tỏ ra hào hứng khi được dùng bữa trưa ngay tại nhà hàng bên trong sân vận động của CLB Werder Bremen – nơi mang đậm không khí bóng đá chuyên nghiệp. Sau đó, đội đã có buổi trò chuyện và được giới thiệu về hệ thống đào tạo trẻ cũng như định hướng phát triển bóng đá của học viện CLB.

Chặng tập huấn tại Bremen hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho các cầu thủ U17 nữ Việt Nam thêm nhiều trải nghiệm bổ ích, cả trong sinh hoạt lẫn tập luyện, qua đó tích lũy kiến thức và kỹ năng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu châu Âu.

CAO TƯỜNG

