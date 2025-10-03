Bóng đá trong nước

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại châu Á 2026

SGGPO

Ngày 3-10, HLV Masahiko đã công bố danh sách đội tuyển U17 nữ Việt Nam tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2026 diễn ra trên sân Bình Dương từ ngày 13-10 tới đây.

Đội U17 nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Đức vừa qua.
Sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Đức, đội U17 nữ Việt Nam tiếp tục tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Hôm nay (3-10), ban huấn luyện đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Vòng loại giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 – bảng D.

Ngay sau đó, toàn đội đã di chuyển vào Bình Dương, TPHCM để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi và cơ sở vật chất tại địa phương, chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng phía trước.

Vòng loại U17 nữ châu Á 2026 – bảng D sẽ diễn ra từ ngày 13-10 đến 17-10-2025 trên sân vận động Bình Dương (Thủ Dầu Một, TPHCM) với sự góp mặt của ba đội: Việt Nam, Guam và Hồng Kông (Trung Quốc). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội nhất bảng sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Theo lịch thi đấu, U17 nữ Việt Nam sẽ gặp Guam vào ngày 13-10 và gặp Hồng Kông vào ngày 17-10, cả hai trận đều diễn ra lúc 16g00.

Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 30-4 đến 17-5-2026 tại Trung Quốc, quy tụ 12 đội tuyển, trong đó có 8 đội vượt qua vòng loại và 4 đội được vào thẳng gồm CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đây là giải đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đồng thời là vòng loại để xác định các suất tham dự FIFA U17 Women’s World Cup 2026.

DanhSach-DTU17Nu-VLU17NuChauA2026.png
CAO TƯỜNG

