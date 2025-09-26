Bóng đá trong nước

U17 Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch U17 quốc gia

Trận chung kết giải U17 quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra vào chiều 26-9, Hà Nội đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi thắng Nam Định với tỷ số 3-2.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội khi bảo vệ thành công ngôi vô địch.
Hà Nội nhập cuộc với ý đồ tấn công phủ đầu để có bàn thắng sớm nhằm thị uy sức mạnh. Ý đồ này được nhà ĐKVĐ thực hiện được khá tốt ngoại trừ bàn thắng. Trong 15 phút đầu ép sân, Nam Định đã có đến 4 cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở vào thế trận bị lấn lướt, Nam Định bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 18. Từ một pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Hồng Anh căng ngang buộc một hậu vệ Hà Nội phải phá bóng nhưng Việt Anh đã có mặt kịp thời để khống chế bóng trước khi tung cú sút vào góc sệt.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, Hà Nội tiếp tục dồn ép. Trước sức ép liên tục của nhà ĐKVĐ, các cầu thủ của đội bóng thành Nam đã mắc sai sót. Phút 34, Hoàng Phúc kéo ngã Mạnh Đức trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền và Mạnh Quân đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho. Phút 43, Mạnh Quân tung cú sút đưa bóng bật xà của Nam Định. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ cũng đã có bàn thắng dẫn điểm trước khi hiệp 1 kết thúc. Theo đó, pha phá bóng của Đức Anh tìm đến chân của Gia Huy và cầu thủ này tung cú dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-1 cho nhà ĐKVĐ.

Ngay đầu hiệp 2, một cầu thủ của Nam Định tung cú phất bóng dài bên phần sân nhà, hậu vệ của Hà Nội không thể đua kịp với Hồng Anh nên cầu thủ số 7 của Hà Nội tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 2-2. Tuy vậy, Hà Nội không chấp nhận để đối thủ san bằng tỷ số nên tiếp tục dồn lên sau đó khi Nam Định chủ động chơi chậm chắc. Phút 57, Mạnh Quân tung cú đá bồi chính xác để một lần nữa đưa Hà Nội vươn lên dẫn điểm với tỷ số 3-2.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Cúp, HCV, cờ và 100 triệu đồng triệu đồng

Hạng nhì: HCB, cờ và 80 triệu đồng

Đồng hạng ba: SHB Đà Nẵng và Thể Công – HCĐ, cờ và 50 triệu đồng/đội

Giải Fair-play: SHB Đà Nẵng

Cầu thủ xuất sắc nhất: Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội)

Vua phá lưới: Trần Mạnh Quân (7 bàn, Hà Nội)

Thủ môn xuất sắc nhất: Chu Bá Huấn (Hà Nội)

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

z7053314335556_7827896e4d0225bb100dcefabe9cf71c.jpg
z7053314338819_25f609379597c3dfa3e281c5b8d15a85.jpg
z7053314342871_13d2da2f7ae64221117a937e9c44af26.jpg
z7053314346780_9f58005d9a52d340a07d9e84c3f418cb.jpg
z7053314347758_7d822a6d349008d85bc3865a186a94a2.jpg
z7053314351363_f31232fa72f987e0feca6f7048643547.jpg
z7053314357650_86c27c48454ecda75349b3c14116c21c.jpg
