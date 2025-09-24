Hà Nội gặp Nam Định ở trận chung kết giải U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025

Trận bán kết 1 giải U17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 diễn ra vào chiều 24-9, ĐKVĐ Hà Nội đã giành vé vào chơi trận chung kết sau khi thắng SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-1.

Hà Nội rộng cơ hội bảo vệ ngôi vô địch giải U17 quốc gia.

U17 Hà Nội nhập cuộc rất tự tin sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ hai, nhà ĐKVĐ suýt chút nữa đã sút tung lưới U17 SHB Đà Nẵng khi Nguyễn Lực thoát xuống ở cự ly 2m nhưng tiền đạo này lại dứt điểm không thành công. U17 Hà Nội ép sân từ đầu, đẩy đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn vào thế chống đỡ. Trước áp lực của đối phương, hệ thống phòng ngự của U17 SHB Đà Nẵng rơi vào cảnh lúng túng và mắc sai lầm.

Phút 17, từ quả phất bóng không mấy nguy hiểm của Nguyễn Lực, thủ môn Hoàng Phúc của U17 SHB Đà Nẵng bắt bóng không dính để bóng vuột tay, Mạnh Quân nhanh chân khống chế và ghi bàn trong thế cận thành, đưa U17 Hà Nội vươn lên dẫn điểm. Phút 24, Văn Tấn đánh đầu trong thế thuận lợi sau tình huống đá phạt góc của đồng đội, nhưng thủ môn của U17 SHB Đà Nẵng đã ôm gọn.

Trong hiệp 1, U17 SHB Đà Nẵng ít có cơ hội để tiếp cận cầu môn đối phương do hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng. Dù vậy, những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp của HLV Đoàn Hùng Sơn giúp cho U17 SHB Đà Nẵng chơi tốt khi bước vào hiệp 2. Phút 48, Văn Ẩn đá phạt đá phạt ngay vạch 16m50 của U17 Hà Nội, thủ môn Bá Huấn đẩy bóng bật xà dội ra, Tin Tin lao vào đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho U17 SHB Đà Nẵng.

U17 SHB Đà Nẵng sau đó tạo thế trận khá tốt trước U17 Hà Nội. Dù vậy, hàng thủ của đội bóng này khá lúng túng nên giúp cho U17 Hà Nội có những tình huống sóng gió hơn. Phút 72, Anh Quân để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến quả 11m. Mạnh Quân đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho nhà ĐKVĐ.

Giành chiến thắng với tỷ số 2-1, U17 Hà Nội giành vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, thua ở bán kết, U17 SHB Đà Nẵng nhận giải đồng hạng Ba. Ở trận bán kết còn lại, Nam Định đã vượt qua Viettel với tỷ số 4-3 trên loạt sút luân lưu 11m sau khi hai đội hòa 1-1 ở giờ đấu chính.

ĐOÀN NHẬT