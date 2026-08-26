U16 Việt Nam tham dự Peace Cup 2026 tại Trung Quốc vào tháng 9

Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ một trong ba khách mời tham dự giải giao hữu U16 quốc tế CFA Team China U16 - Peace Cup 2026, diễn ra tại Shenyang - Trung Quốc vào tháng 9 này.

Ảnh: AseanFootball

Đây là giải đấu thường niên do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức hàng năm dành cho lứa U16. Giải năm nay có sự tham dự của các đội U16 Việt Nam, U16 Australia, U16 Kyrgyzstan và đội chủ nhà U16 Trung Quốc. Giải diễn ra từ ngày 24 đến 30-9-2026.

Giải đấu diễn ra theo thể thức vòng tròn một lượt, với mỗi đội thi đấu ba trận. Lượt trận đầu tiên ngày 24-9, U16 Việt Nam sẽ chạm trán U16 Australia lúc 14 giờ, và U16 Trung Quốc đối đầu U16 Kyrgyzstan lúc 19g35.

Đến ngày 27-9, U16 Việt Nam sẽ gặp đội chủ nhà U16 Trung Quốc lúc 14 giờ. Ở lượt trận cuối ngày 30-9, U16 Việt Nam sẽ đối đầu U16 Kyrgyzstan lúc 14 giờ. Các trận đấu đều được tổ chức tại sân vận động Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Shenhe.

Tham dự Peace Cup 2026 cũng là cơ hội cho các cầu thủ U16 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup 2027.

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