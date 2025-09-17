Bóng đá trong nước

Tuyển thủ Hải Yến tạm đưa Hà Nội vượt CLB nữ TPHCM I

Nữ tuyển thủ Phạm Hải Yến đóng góp một pha lập công, giúp Hà Nội thắng CLB nữ TPHCM II tỷ số 2-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng ở Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Hà Nội tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. ẢNH: TÂM HÀ
Ở trận đấu sớm nhất vòng 4, Hà Nội nhập cuộc với quyết tâm cao độ khi biết rằng CLB nữ TPHCM II, dưới sự dẫn dắt của HLV Lưu Ngọc Mai, thường xuyên chơi phòng ngự số đông. Trên thực tế, trong suốt hiệp 1, đội bóng thành phố chỉ tập trung phòng ngự ở phần sân nhà, chủ yếu co cụm trong khu vực 1/3 sân để hóa giải các pha tấn công của Hà Nội.

Cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân sũng nước, càng làm thế trận trở nên khó khăn hơn cho Hà Nội. Không ít cơ hội bị trôi qua đáng tiếc, như tình huống ở phút 32 khi Hải Yến có khoảng trống để dứt điểm nhưng bóng dừng lại ngay trước vạch 16m50 do vũng nước, tạo điều kiện để hàng thủ CLB nữ TPHCM II kịp phá bóng.

Dù vậy, sức ép liên tục của Hà Nội cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Phút 39, sau tình huống xử lý lúng túng của hàng thủ đối phương, Thùy Nhi băng vào dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số cho đội bóng thủ đô.

Sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Đến phút 60, tỷ số được nâng lên 2-0. Hải Yến bật cao đánh đầu sau quả tạt từ cánh phải, thủ môn Kiều My đẩy bóng ra nhưng tiền đạo này kịp lao vào đá bồi, ghi bàn nhân đôi cách biệt.

IMG_5780.jpeg
Hải Yến ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho Hà Nội. ẢNH: TÂM HÀ

Những phút sau đó, Hà Nội thi đấu chậm lại để giữ sức, suýt chút nữa phải trả giá ở phút 79 khi Kiều Nghi thoát xuống trống trải rồi tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Tuy nhiên, 2-0 là kết quả cuối cùng, đủ để Hà Nội giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này giúp Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Dù vậy, vị trí số một của họ có thể chỉ tạm thời, bởi nhà đương kim vô địch CLB nữ TPHCM I sẽ ra sân vào chiều 18-9 và có cơ hội đòi lại ngôi đầu nếu giành chiến thắng.

HƯƠNG NGUYỄN

