Tuyển thủ Đỗ Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắp lại hy vọng vào tốp 3 V-League

Đỗ Hoàng Hên tỏa sáng với một pha lập công đẹp mắt, đồng thời để lại dấu ấn đậm nét trong hai bàn thắng còn lại của đồng đội, góp phần giúp Hà Nội FC đánh bại đội khách Hà Tĩnh ở vòng 18 V-League 2025-2026.

Đỗ Hoàng Hên ăn mừng bàn thắng cùng Đỗ Duy Mạnh. ẢNH: MINH HOÀNG

Hà Nội FC tiếp đón Hà Tĩnh trong bối cảnh đã biết đội xếp thứ 3 là Ninh Bình FC vừa vượt qua Becamex TPHCM. Vì vậy, thầy trò HLV Harry Kewell đối diện áp lực phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua giành huy chương. Những phút đầu trận, Hà Nội FC nhập cuộc có phần chậm hơn. Phút 14, đội chủ nhà được xà ngang cứu thua sau cú dứt điểm của Nguyễn Đức Việt bên phía Hà Tĩnh.

Trong thế khó khăn, đẳng cấp của Hoàng Hên đã lên tiếng đúng lúc. Phút 25, từ cánh phải, anh thực hiện đường chuyền có điểm rơi chuẩn xác để Phạm Xuân Mạnh đánh đầu đưa bóng dội cột dọc rồi bật vào lưới, mở tỷ số cho Hà Nội FC trong sự bất lực của thủ môn Nguyễn Thanh Tùng.

Hà Nội FC không chỉ có Hoàng Hên tỏa sáng mà còn gặp may mắn. Phút 45+1, trung vệ Nguyễn Thành Chung nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Ngô Duy Lân khi kéo ngã Atshimene trong tình huống tiền đạo Hà Tĩnh đang băng xuống đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã can thiệp, giúp trọng tài xem lại và xác định bóng đã chạm tay Joseph Onoja của Hà Tĩnh trước khi đội khách tổ chức tấn công. Vì vậy, thẻ đỏ của Thành Chung được hủy và Hà Nội FC tiếp tục thi đấu đủ người.

Trọng tài Ngô Duy Lân xóa thẻ đỏ của Nguyễn Thành Chung. ẢNH: MINH HOÀNG

Đến phút 66, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai. Nguyễn Hai Long xâm nhập vòng cấm, bóng lần lượt qua chân Daniel Passira rồi đến Hoàng Hên. Tuyển thủ Việt Nam xử lý kỹ thuật, loại bỏ thủ môn và hậu vệ Hà Tĩnh trước khi dứt điểm vào lưới trống.

Chỉ 6 phút sau, Hoàng Hên tiếp tục góp dấu ấn khi khởi xướng pha tấn công bên cánh trái. Sau đó, Hai Long tạt bóng để Daniel đánh đầu vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội FC. Đến phút 75, Hoàng Hên được HLV Harry Kewell rút ra nghỉ. Cuối trận, hai đội tạo thêm một số cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng.

Chiến thắng 3-0 giúp Hà Nội FC nâng tổng điểm lên 30, tiếp tục bám đuổi vị trí thứ 3 của Ninh Bình với khoảng cách 4 điểm. Trong khi đó, Hà Tĩnh tụt xuống vị trí thứ 9 với 20 điểm.

HỮU THÀNH