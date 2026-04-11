Thua SLNA, Đà Nẵng nguy cơ trở lại vị trí cuối bảng V-League

Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đón nhận thất bại 0-1 trên sân Vinh của SLNA tại vòng 18 V-League, qua đó đối mặt nguy cơ cao trở lại vị trí cuối bảng xếp hạng.

Đà Nẵng đón nhận thất bại trước chủ nhà SLNA. ẢNH: QUỲNH MAI

Dù phải làm khách, các cầu thủ Đà Nẵng vẫn hướng đến chiến thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, SLNA cũng đặt quyết tâm tương tự nhằm sớm giữ được suất tham dự V-League mùa tới. Lợi thế sân nhà giúp đội bóng xứ Nghệ bắt nhịp tốt hơn.

Sau 11 phút, Trần Mạnh Quỳnh tung ra pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên trong thế đối mặt với thủ môn Nguyễn Văn Toản. Đến phút 13, Vũ Văn Sơn của Đà Nẵng chuyền bóng hỏng từ phần sân nhà, mở ra cơ hội cho Carlos Fortes thoát xuống rồi đánh bại Văn Toản. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã can thiệp để trọng tài Trần Thế Anh từ chối bàn thắng do Carlos để bóng chạm tay khi thoát xuống.

Phải đến giữa hiệp 1, Đà Nẵng mới giành lại được thế trận. Dẫu vậy, các đợt lên bóng của đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn khá yếu ớt, chưa đủ để xuyên phá hệ thống phòng ngự kỷ luật mà SLNA tạo ra. Vì thế, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đà Nẵng nguy cơ trở lại với vị trí cuối bảng V-League. ẢNH: QUỲNH MAI

SLNA tiếp tục bắt nhịp tốt hơn khi hiệp 2 trở lại. Phút 53, hậu vệ Vương Văn Huy xâm nhập vòng cấm Đà Nẵng và bị trung vệ Đỗ Phi Long của đối phương phạm lỗi. Trọng tài Trần Thế Anh lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, sau đó tham khảo VAR và giữ nguyên quyết định. Trên chấm 11m, đội trưởng Michael Olaha dễ dàng đánh bại Văn Toản, khai thông thế bế tắc cho SLNA.

Quãng thời gian còn lại, Đà Nẵng đẩy cao đội hình nhưng lại đánh mất sự kết dính trong các đợt lên bóng. Những cơ hội mà đội khách tạo ra không thực sự rõ ràng. Qua đó, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đành chấp nhận thất bại 0-1 trên sân khách.

Kết quả này khiến Đà Nẵng tiếp tục xếp ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 12 điểm, bằng điểm đội cuối bảng PVF-CAND nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nguy cơ Quế Ngọc Hải cùng đồng đội trở lại vị trí “đội sổ” hoàn toàn có thể xảy ra nếu PVF-CAND có điểm trong cuộc tiếp đón CAHN vào ngày 12-4. Trong khi đó, SLNA vươn lên đứng thứ 8 với 23 điểm, và HLV Văn Sỹ Sơn cùng các học trò đang tiến gần hơn đến suất trụ hạng thành công.

HỮU THÀNH