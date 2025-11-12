Tuyển thủ bóng chuyền nam Philippines qua đời sau tai nạn giao thông

Phụ công giàu tiềm năng của bóng chuyền nam Philippines, Ike Andrew Barilea đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát địa phương xác nhận tuyển thủ 21 tuổi bị xe buýt tông khi đang điều khiển xe máy.

Ike Andrew Barilea vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 chỉ 2 ngày trước khi qua đời.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bombo Radyo Bacolod vào sáng thứ Tư, Trung úy Cảnh sát Mansueto De Jose Jr. - Phó Trưởng đồn Cảnh sát Thành phố Cadiz tại Negros Occidental, đã báo cáo chính thức về cái chết của Barilea. Chàng trai 21 tuổi đã bị xe buýt Ceres Liner tông khi đang điều khiển chiếc xe máy Yamaha Sniper 150 của mình trên Quốc lộ tại đường Villena, thành phố Cadiz, vào khoảng 12:50 trưa thứ Ba (ngày 11-11).

Theo Trung úy De Jose Jr., cú va chạm đã khiến xe máy của Barilea bị kẹt dưới gầm xe buýt. Tài xế xe buýt, được xác định là Rolan Corsonada, 44 tuổi, cư dân của thành phố Bacolod, hiện đang bị cảnh sát tạm giữ. Cả công ty xe buýt và cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được đưa ra giữa gia đình Barilea và tài xế tính đến thời điểm đăng bài.

Barilea bị đa chấn thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Queen of Mercy Bacolod. Khi đến nơi, anh vẫn còn thở, nhưng sau đó đã qua đời vào khoảng 5 giờ chiều. Barilea vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 chỉ 2 ngày trước khi qua đời, là một trong 21 cầu thủ đầu tiên tham dự Giải vô địch bóng chuyền nam thế giới FIVB 2025, diễn ra tại Philippines vào cuối tháng 9 vừa qua. Anh cũng góp mặt tại Giải vô địch bóng chuyền nam châu Á 2025 ở Nhật Bản vào tháng 5.

Đội tuyển bóng chuyền quốc gia Philippines đã thông báo về sự ra đi của anh trên Facebook: “Sân đấu trở nên trống trải hơn, và trái tim chúng tôi nặng trĩu. Hãy yên nghỉ nhé, ALAS IKE BARILEA. Cảm ơn vì những tiếng cười, những kỷ niệm và tình cảm mà anh đã dành cho đội bóng. Thiên đường đã có thêm một thiên thần, nhưng chúng tôi đã mất đi một phần của mình. Hãy bay cao, ALAS thân yêu của chúng tôi”.

Barilea, đến từ Negros, lần đầu tiên được chú ý trong Vòng chung kết Quốc gia U21 năm 2025, nơi anh đã dẫn dắt CLB 1Silay giành huy chương đồng.

HUY KHÔI