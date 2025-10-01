Tuyển thủ Bích Thùy gieo sầu cho CLB nữ Hà Nội

Bàn thắng duy nhất của Bích Thùy giúp Thái Nguyên T&T đánh bại Hà Nội. Đây cũng là thất bại đầu tiên của đội bóng này ở Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó mất ngôi đầu bảng vào tay CLB nữ TPHCM I.

Niềm vui của Bích Thùy khi mang chiến thắng về cho Thái Nguyên T&T. ẢNH: TÂM HÀ

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, hai trận đấu vòng 7 phải dời sang hôm nay (1-10). Buổi sáng, CLB nữ TPHCM II chạm trán Than KSVN, còn buổi chiều diễn ra trận đấu tâm điểm giữa Hà Nội với Thái Nguyên T&T. Đây là cuộc đối đầu cân tài khi cả hai đều sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và có phong độ ổn định từ đầu mùa.

Ngay từ những phút đầu, Hà Nội đã chứng minh vị thế của ứng cử viên vô địch. Phút thứ 7, Vũ Thị Hoa kiến tạo để Thanh Nhã thoát xuống đối mặt thủ môn Kim Thanh, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo này lại đưa bóng đi vọt xà. Đội bóng thủ đô tạo ra thêm hàng loạt cơ hội sau đó nhưng đều không thể tận dụng. Bế tắc trên hàng công, Hà Nội tung Hải Yến vào sân ở phút 42 nhằm gia tăng sức mạnh, tuy nhiên hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, Hà Nội liên tục tổ chức tấn công nhưng không thể xuyên phá hàng thủ kỷ luật của Thái Nguyên T&T. Khi các chân sút của đội bóng thủ đô còn loay hoay tìm bàn thắng thì họ bất ngờ nhận “gáo nước lạnh”. Phút 58, từ pha phản công nhanh, Mỹ Anh tạt bóng chính xác để Bích Thùy tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số 1-0 cho Thái Nguyên T&T.

Pha tranh chấp giữa hai tuyển thủ Bích Thùy và Thanh Nhã. ẢNH: TÂM HÀ

Bàn thắng của tuyển thủ kỳ cựu đã khiến Hà Nội chao đảo. Họ dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại, song tất cả chỉ dừng ở mức cơ hội. Thủ môn Kim Thanh cùng hàng thủ Thái Nguyên T&T chơi kiên cường, bảo toàn chiến thắng lịch sử ngay tại sân của đối thủ.

Kết quả này giúp Thái Nguyên T&T có 11 điểm, áp sát nhóm dẫn đầu và tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào cuộc đua vô địch. Ngược lại, Hà Nội với 14 điểm đã rơi xuống vị trí nhì bảng, kém CLB nữ TPHCM I đúng 2 điểm sau 7 vòng đấu.

Ở trận đấu buổi sáng, Than KSVN dễ dàng vượt qua CLB nữ TPHCM II với tỷ số 4-0. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, đội bóng vùng Mỏ nhanh chóng làm chủ thế trận. Phút 20, Phạm Thị Nhâm mở tỷ số, giải tỏa áp lực cho Than KSVN. Chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 34 đến 37), họ ghi thêm ba bàn thắng để khép lại hiệp một với cách biệt 4-0.

Hiệp hai diễn ra chậm hơn khi Than KSVN chủ động giảm nhịp độ, trong khi CLB nữ TPHCM II siết chặt hàng thủ để tránh thêm bàn thua. Chung cuộc, Than KSVN thắng 4-0, giữ chắc vị trí thứ ba với 14 điểm, bằng điểm Hà Nội nhưng kém hiệu số.

HƯƠNG NGUYỄN