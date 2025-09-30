Hoãn hai trận đấu ở Giải nữ VĐQG 2025 vì mưa bão

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hai trận đấu thuộc vòng 7 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 vào chiều 30-7 không thể diễn ra như kế hoạch.

Một số trận đấu tại Giải nữ VĐQG 2025 bị tạm hoãn. ẢNH: TÂM HÀ

Theo lịch thi đấu ban đầu, trận đấu giữa Hà Nội gặp Thái Nguyên T&T dự kiến diễn ra lúc 16 giờ ngày 30-9 trên sân Thanh Trì. Trong khi đó, CLB nữ TPHCM II đối đầu Than KSVN vào lúc 15 giờ 30 trên sân PVF (Hưng Yên).

Tuy nhiên, từ ngày 29-9, khu vực Hà Nội và Hưng Yên hứng chịu mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão, khiến mặt sân bị ngập úng nặng. Nhiều tuyến đường xung quanh cũng rơi vào tình trạng ngập sâu, giao thông ách tắc, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển và thi đấu của các đội bóng.

Trước tình hình trên, ban tổ chức giải quyết định hoãn cả hai trận để đảm bảo an toàn cho cầu thủ và chất lượng chuyên môn. Thời gian tổ chức lại các trận đấu sẽ được thông báo sau.

Ở trận đấu sớm nhất của vòng 7 diễn ra chiều 29-9, CLB nữ TPHCM I giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hà Nam. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền đạo K’Thủa sau pha dứt điểm cận thành ở phút 72.

Trước đó, Hà Nam đã chơi kiên cường, phòng ngự chặt chẽ và nhiều lần khiến các chân sút của CLB nữ TPHCM I bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thủ môn Phương Thảo có ít nhất ba tình huống cứu thua xuất sắc, giúp Hà Nam giữ thế cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu.

Chiến thắng nhọc nhằn giúp nhà đương kim vô địch của giải đấu tạm thời lấy lại ngôi đầu bảng từ Hà Nội. Với phong độ ổn định và chiều sâu đội hình, cô trò HLV Kim Chi tiếp tục được xem là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch mùa này.

Không chỉ ảnh hưởng đến Giải nữ VĐQG 2025, mưa lớn tại Hà Nội cũng khiến buổi tập sáng 30-9 của U17 nữ Việt Nam ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, nơi thầy trò HLV Akira Ijiri đang chuẩn bị cho vòng loại Giải nữ U17 châu Á 2026 phải tạm hoãn.

