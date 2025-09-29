K’Thủa giúp CLB nữ TPHCM I giành lại ngôi đầu bảng

Bàn thắng muộn của K’Thủa ở phút 88 mang về chiến thắng CLB nữ TPHCM I trước Hà Nam tại vòng 7 giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, qua đó tạm vượt lên dẫn đầu bảng và tạo sức ép lớn lên Hà Nội.

Trời mưa đã ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn trận đấu giữa CLB nữ TPHCM và Hà Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Trước trận, CLB nữ TPHCM I buộc phải thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch, trong khi Hà Nam quyết tâm không rời sân tay trắng. Ảnh hưởng từ mưa lớn sau bão Bualoi khiến mặt sân sũng nước, càng giúp đội bóng của HLV Khánh Thu triển khai thế trận phòng ngự chặt chẽ. Hệ thống nhiều tầng lớp của Hà Nam khiến các mũi nhọn CLB nữ TPHCM I gặp khó trong việc tìm khoảng trống.

Không chỉ phòng ngự, Hà Nam còn tạo được vài pha bóng nguy hiểm. Điển hình là tình huống ở hiệp một, Đinh Thị Duyên tạt bóng chuẩn xác cho Thanh Hiếu đánh đầu, nhưng thủ môn Ngọc Phượng kịp phản xạ cứu thua cho CLB nữ TPHCM I.

Hà Nam lún sâu trong khủng hoảng. ẢNH: TÂM HÀ

Sang hiệp hai, HLV Đoàn Thị Kim Chi tung thêm những phương án tấn công giàu kinh nghiệm. Sự có mặt của Huỳnh Như hay K’Thủa giúp hàng công của CLB nữ TPHCM I trở nên sắc bén hơn. Các pha phối hợp trung lộ lẫn biên liên tục đặt khung thành Hà Nam vào trạng thái báo động, song bàn thắng vẫn chưa đến.

Phải chờ đến phút 88, thế bế tắc mới được khai thông. Từ một tình huống cố định, K’Thủa bật cao dứt điểm tung lưới đối thủ. Bàn thắng quý giá này không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn mà còn khẳng định vai trò quan trọng của những nhân tố từ băng ghế dự bị trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương của CLB nữ TPHCM I.

Chiến thắng chật vật nhưng đầy ý nghĩa giúp CLB nữ TPHCM I tạm thời vươn lên ngôi đầu với 16 điểm. Tuy nhiên, ngôi vị này có thể thay đổi ngay trong ngày 30-9 khi Hà Nội, đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối đầu Thái Nguyên T&T ở trận đấu muộn. Nếu thắng, đại diện Thủ đô sẽ lấy lại ngôi đầu bảng.

HƯƠNG NGUYỄN